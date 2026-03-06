მთავარი,სიახლეები

300 უკრაინელი ჯარისკაცი რუსეთის ტყვეობიდან სახლში დაბრუნდა

06.03.2026
300 უკრაინელი ჯარისკაცი რუსეთის ტყვეობიდან სახლში დაბრუნდა
დღეს, 6 მარტს, რუსული ტყვეობიდან 300 უკრაინელი ჯარისკაცი და ორი მშვიდობიანი მოქალაქე გაათავისუფლეს.

ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი, ვოლოდიმირ ზელენსკი წერს სოციალურ ქსელებში.

„კიდევ 300 უკრაინელი დამცველი რუსული ტყვეობიდან სახლში ბრუნდება. დღეს ასევე გაათავისუფლეს ორი უკრაინელი მშვიდობიანი მოქალაქე.

მათ შორის არიან უკრაინის შეიარაღებული ძალების, ეროვნული გვარდიის და ჩვენი სასაზღვრო სამსახურის ჯარისკაცები. რიგითები, სერჟანტები და ოფიცრები. ისინი იცავდნენ უკრაინას სხვადასხვა რაიონში: დონეცკში, ლუგანსკში, ხარკოვში, ზაპოროჟიეში, ხერსონსა და მარიუპოლში. მათი უმეტესობა ტყვეობაში ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში იმყოფებოდა, ზოგი კი 2022 წლიდან“ – წერს ზელენსკი.

გათავისუფლებულებს შორის, ჯარისკაცებისა და სერჟანტების გარდა, ოფიცრებიც არიან. უკრაინული მედიის ცნობით, მათგან ყველაზე ახალგაზრდა 26 წლისაა, ყველაზე უფროსი კი – 60-ის.

ასევე გუშინ, 5 მარტს, უკრაინაში რუსეთის ტყვეობიდან 200 სამხედრო დაბრუნდა.

ტყვეების გაცვლა რუსეთსა და უკრაინას შორის ჟენევის შეთანხმების შესაბამისად მოხდა.

