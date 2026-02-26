სახალხო დამცველმა ქალთა ციხეში პატიმრები მოინახულა, მათ შორის მზია ამაღლობელიც

საქართველოს სახალხო დამცველმა, დღეს, 26 თებერვალს,ქალი ბრალდებულები და მსჯავრდებულები მოინახულა.
სახალხო დამცველის აპარატის ცნობით, ლევან იოსელიანმა №5 ქალთა სპეციალური დაწესებულებაში მყოფი ქალი პატიმრებისგან მოისმინა ინფორმაცია მათი განთავსების პირობებისა და უფლებების დაცვის მდგომარეობის შესახებ.
„სახალხო დამცველი დაწესებულებაში ასევე შეხვდა იქ განთავსებულ ელისო კილაძეს, მზია ამაღლობელს და ანასტასია ზინოვკინას, გაეცნო მათ საცხოვრებელ პირობებს, ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და უფლებების დაცვის კუთხით არსებულ ვითარებას,“ – ნათქვამია სახალხო დამცველის აპარატის განცხადებაში.
აპარატის ცნობით, ლევან იოსელიანი შეხვდა დაწესებულების ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს და დაათვალიერა ციხის ინფრასტრუქტურა. გაეცნო პენიტენციურ დაწესებულებაში არსებულ ფსიქო-სოციალურ, საგანმანათლებლო და სარეაბილიტაციო პროგრამებში მსჯავრდებულთა ჩართულობის საკითხებს. ასევე მოინახულა დაწესებულებაში არსებული დედათა და ბავშვთა განყოფილება.
საქართველოს სახალხო დამცველი რეგულარულად ახორციელებს პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგს და პატიმართა უფლებებზე ზედამხედველობას.