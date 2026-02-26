მთავარი,სიახლეები

სახალხო დამცველმა ქალთა ციხეში პატიმრები მოინახულა, მათ შორის მზია ამაღლობელიც

26.02.2026 •
სახალხო დამცველმა ქალთა ციხეში პატიმრები მოინახულა, მათ შორის მზია ამაღლობელიც
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს სახალხო დამცველმა, დღეს, 26 თებერვალს,ქალი ბრალდებულები და მსჯავრდებულები მოინახულა.

სახალხო დამცველის აპარატის ცნობით, ლევან იოსელიანმა №5 ქალთა სპეციალური დაწესებულებაში მყოფი ქალი პატიმრებისგან მოისმინა ინფორმაცია მათი განთავსების პირობებისა და უფლებების დაცვის მდგომარეობის შესახებ.

„სახალხო დამცველი დაწესებულებაში ასევე შეხვდა იქ განთავსებულ ელისო კილაძეს, მზია ამაღლობელს და ანასტასია ზინოვკინას, გაეცნო მათ საცხოვრებელ პირობებს, ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და უფლებების დაცვის კუთხით არსებულ ვითარებას,“ – ნათქვამია სახალხო დამცველის აპარატის განცხადებაში.

აპარატის ცნობით, ლევან იოსელიანი შეხვდა დაწესებულების ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს და დაათვალიერა ციხის ინფრასტრუქტურა. გაეცნო პენიტენციურ დაწესებულებაში არსებულ ფსიქო-სოციალურ, საგანმანათლებლო და სარეაბილიტაციო პროგრამებში მსჯავრდებულთა ჩართულობის საკითხებს. ასევე მოინახულა დაწესებულებაში არსებული დედათა და ბავშვთა განყოფილება.

საქართველოს სახალხო დამცველი რეგულარულად ახორციელებს პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგს და პატიმართა უფლებებზე ზედამხედველობას.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„რეჟიმს ჩვენი პროფესიის მკვლელობა აქვს დაგეგმილი“ – მზია ამაღლობელის წერილი
„რეჟიმს ჩვენი პროფესიის მკვლელობა აქვს დაგეგმილი“ – მზია ამაღლობელის წერილი
როგორ დაიწყო სახელაშვილის უკანონობა მზია ამაღლობელის წინააღმდეგ – რას წერს კლუნების ფონდი 
როგორ დაიწყო სახელაშვილის უკანონობა მზია ამაღლობელის წინააღმდეგ – რას წერს კლუნების ფონდი 
ირაკლი კობახიძის რა ციტატები მოხვდა „კლუნების ფონდის“ ანგარიშში – მზია ამაღლობელის საქმე
ირაკლი კობახიძის რა ციტატები მოხვდა „კლუნების ფონდის“ ანგარიშში – მზია ამაღლობელის საქმე
ევროსასამართლო მზია ამაღლობელის საქმეზე მალე გავა გადაწყვეტილების გამოსატანად – ინტერვიუ საიას ხელმძღვანელთან
ევროსასამართლო მზია ამაღლობელის საქმეზე მალე გავა გადაწყვეტილების გამოსატანად – ინტერვიუ საიას ხელმძღვანელთან

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 9 მარტი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 11 სექტემბერი

ჩვენ გვყავს 880 ათასი მებრძოლი – ზელენსკი

სახალხო დამცველმა ქალთა ციხეში პატიმრები მოინახულა, მათ შორის მზია ამაღლობელიც 26.02.2026
სახალხო დამცველმა ქალთა ციხეში პატიმრები მოინახულა, მათ შორის მზია ამაღლობელიც
„ჰიგიენის უხეში დარღვევით აწარმოებდნენ ე.წ. ყველს“ – სურსათის სააგენტო 26.02.2026
„ჰიგიენის უხეში დარღვევით აწარმოებდნენ ე.წ. ყველს“ – სურსათის სააგენტო
„800 ლარზე ვერ ვიმუშავებთ“ – პროტესტი ხელვაჩაურის სამკერვალო ფაბრიკაში 26.02.2026
„800 ლარზე ვერ ვიმუშავებთ“ – პროტესტი ხელვაჩაურის სამკერვალო ფაბრიკაში
ქობულეთში ავარიას 2 სამხედრო ემსხვერპლა 26.02.2026
ქობულეთში ავარიას 2 სამხედრო ემსხვერპლა
ქობულეთის შემოვლით გზაზე ავარიის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა 26.02.2026
ქობულეთის შემოვლით გზაზე ავარიის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 26 თებერვალი 26.02.2026
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 26 თებერვალი