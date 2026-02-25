მთავარი,სიახლეები

„შოკოლადზე ქეშბექი 50%-ზეც ადის“ – რას განიხილავენ ფასების კომისიაზე

25.02.2026 •
„შოკოლადზე ქეშბექი 50%-ზეც ადის“ – რას განიხილავენ ფასების კომისიაზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 25 თებერვალს, სადავო პარლამენტში ფასების კომისიის მეხუთე სხდომა მიმდინარეობს, სადაც სადისტრიბუციო კომპანიების წარმომადგენლებს უსმენენ.

შეხვედრაზე იმყოფებოდა სადისტრიბუციო კომპანია „დაფნას“ წარმომადგენელი ლევან პაპიაშვილი, რომელმაც ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხად ე.წ. ქეშბექის თემა დააყენა.

„პირველი საკითხი არის ქეშბექი.

სადისტრიბუციო კომპანიებს სახელშეკრულებო პირობები გვავალდებულებს, რომ გაყიდულ პროდუქციაზე ქეშბექი დავუბრუნოთ რითეილს. ეს ქეშბექი ყველაზე კარგ შემთხვევაში იწყება 20%-დან და აღწევს 50%-ს, გარკვეულ სეგმენტზე.

პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე შედარებით დაბალია და შოკოლადზე და ასეთ ნაწარმზე 50%-ზეც ადის. დისტრიბუტორი და იმპორტიორი იძულებულია თავის მარჟას დაამატოს ქეშბექის დასაბრუნებელი თანხა, რომ გააგრძელოს ოპერირება,“ – თქვა სურსათის იმპორტიორი კომპანია „დაფნას“ წარმომადგენელმა ლევან პაპიაშვილმა

„რა არის ქეშბექი?“ – ჰკითხა ლევან პაპიაშვილს ფასების კომისიის ხელმძღვანელმა, შოთა ბერეკაშვილმა.

„აი, მაგალითად არის 10-ლარიანი პროდუქცია. ამ 10 ლარში გათვალისწინებულია კომპანიის მოგებაც. ხელშეკრულებაში მე მიდევს პირობა, რომ მიწოდებული პროდუქციის ღირებულებიდან 50% ქეშბექის სახით უნდა დავუბრუნო. კომპანია იძულებულია, რომ ეს 50%, რაც მას უკან უნდა დაუბრუნოს, თავისთავად დაამატოს ამ ღირებულებას, ანუ 10 ლარს. ანუ გამოვიდა 15 ლარი. 15 ლარიდან უკან დაბრუნებული 50% კიდევ უფრო მეტი გამოდის…“ – განმარტა ლევან პაპიაშვილმა ქეშბექის სქემა.

ლევან პაპიაშვილმა ისაუბრა იმ სხვა ფაქტორებზეც, რომელიც საბოლოო ჯამში გავლენას ახდენს პროდუქტის ფასზე.

„იქ არის შესვლის საფასური, მაღაზიის გახსნის საფასური… ასევე გასათვალისწინებელია ის, რომ ყველა მიწოდებული პროდუქციის ვადაგასვლაზე პასუხისმგებლობა ისევ ჩვენ გვეკისრება, ჩვენ უნდა გამოვითხოვოთ და ჩვენს ზიანზეა ეს.

ასევე, მცირევადიან პროდუქტს ვერ მივაწვდით. მაგალითად, როცა შენახვის ვადის 50% აქვს დარჩენილი პროდუქციას, ჩვენ მას ვერ მივაწვდით [ქსელურ მარკეტს] სახელშეკრულებო პირობები გვავალდებულებს, რომ მინიმუმ 50%-ზე მეტი ვადა უნდა იყოს დარჩენილი. ჩვენ მერე იძულებული ვართ, ეს ან ზარალზე გავყიდოთ, ან საბოლოოდ, თუ ვადა გაუვა, უნდა განადგურდეს,“ – თქვა ლევან პაპიაშვილმა.

სადავო პარლამენტში შექმნილია სასურსათო პროდუქციის, მედიკამენტებისა და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელი პარლამენტის დროებითი კომისია, რომლის მიზანია გამოიკვლიოს რატომ ღირს სურსათი და პირველადი მოხმარების პროდუქტი საქართველოში ძვირი.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
პროდუქტების გაიაფება – პოპულისტური იარაღი ავტორიტარი მმართველების ხელში
პროდუქტების გაიაფება – პოპულისტური იარაღი ავტორიტარი მმართველების ხელში
„ვაიაფებთო და აძვირებენ“ – ქუჩის გამოკითხვა ბათუმში ფასებსა და მგზავრობის გაძვირებაზე
„ვაიაფებთო და აძვირებენ“ – ქუჩის გამოკითხვა ბათუმში ფასებსა და მგზავრობის გაძვირებაზე
სუპერმარკეტებში არაფერს ამბობენ ფასების კლებაზე – ვის ეკუთვნის ისინი
სუპერმარკეტებში არაფერს ამბობენ ფასების კლებაზე – ვის ეკუთვნის ისინი
„მეგონა, პენსიაზე 400 ლარი დაგვიმატეს. რა ბედნიერი ვიყავი იცით?!“ – ქუჩის გამოკითხვა ბათუმში ფასებზე
„მეგონა, პენსიაზე 400 ლარი დაგვიმატეს. რა ბედნიერი ვიყავი იცით?!“ – ქუჩის გამოკითხვა ბათუმში ფასებზე

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 21 ივლისი

შოუები რუსულ ენაზე საქართველოში – „თავმოყვარე სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს ამის კონტროლზე“

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 29 დეკემბერი

დააგროვეთ ნაბიჯები და დასაჩუქრდით Coca-Cola-ს აქციებით – თიბისისა და კოკა-კოლას კოლაბორაცია 25.02.2026
დააგროვეთ ნაბიჯები და დასაჩუქრდით Coca-Cola-ს აქციებით – თიბისისა და კოკა-კოლას კოლაბორაცია
ნინოწმინდის პანსიონში დარჩენილი ბავშვების მდგომარეობა სახელმწიფომ ხელახლა გადააფასოს – გაერო 25.02.2026
ნინოწმინდის პანსიონში დარჩენილი ბავშვების მდგომარეობა სახელმწიფომ ხელახლა გადააფასოს – გაერო
თიბისი საქართველოში ვაჭრობის დაფინანსების მიმართულებით საუკეთესო ბანკად დასახელდა – Euromoney 25.02.2026
თიბისი საქართველოში ვაჭრობის დაფინანსების მიმართულებით საუკეთესო ბანკად დასახელდა – Euromoney
„შოკოლადზე ქეშბექი 50%-ზეც ადის“ – რას განიხილავენ ფასების კომისიაზე 25.02.2026
„შოკოლადზე ქეშბექი 50%-ზეც ადის“ – რას განიხილავენ ფასების კომისიაზე
„საბჭომ დარღვევა არ დაადგინა, დირექტორმა კი მაინც გამათავისუფლა სკოლიდან“ – მასწავლებელი 25.02.2026
„საბჭომ დარღვევა არ დაადგინა, დირექტორმა კი მაინც გამათავისუფლა სკოლიდან“ – მასწავლებელი
კვების ობიექტს სამეგრელოში საქმიანობა შეუჩერეს 25.02.2026
კვების ობიექტს სამეგრელოში საქმიანობა შეუჩერეს