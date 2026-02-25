„შოკოლადზე ქეშბექი 50%-ზეც ადის“ – რას განიხილავენ ფასების კომისიაზე

დღეს, 25 თებერვალს, სადავო პარლამენტში ფასების კომისიის მეხუთე სხდომა მიმდინარეობს, სადაც სადისტრიბუციო კომპანიების წარმომადგენლებს უსმენენ.
შეხვედრაზე იმყოფებოდა სადისტრიბუციო კომპანია „დაფნას“ წარმომადგენელი ლევან პაპიაშვილი, რომელმაც ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხად ე.წ. ქეშბექის თემა დააყენა.
„პირველი საკითხი არის ქეშბექი.
სადისტრიბუციო კომპანიებს სახელშეკრულებო პირობები გვავალდებულებს, რომ გაყიდულ პროდუქციაზე ქეშბექი დავუბრუნოთ რითეილს. ეს ქეშბექი ყველაზე კარგ შემთხვევაში იწყება 20%-დან და აღწევს 50%-ს, გარკვეულ სეგმენტზე.
პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე შედარებით დაბალია და შოკოლადზე და ასეთ ნაწარმზე 50%-ზეც ადის. დისტრიბუტორი და იმპორტიორი იძულებულია თავის მარჟას დაამატოს ქეშბექის დასაბრუნებელი თანხა, რომ გააგრძელოს ოპერირება,“ – თქვა სურსათის იმპორტიორი კომპანია „დაფნას“ წარმომადგენელმა ლევან პაპიაშვილმა
„რა არის ქეშბექი?“ – ჰკითხა ლევან პაპიაშვილს ფასების კომისიის ხელმძღვანელმა, შოთა ბერეკაშვილმა.
„აი, მაგალითად არის 10-ლარიანი პროდუქცია. ამ 10 ლარში გათვალისწინებულია კომპანიის მოგებაც. ხელშეკრულებაში მე მიდევს პირობა, რომ მიწოდებული პროდუქციის ღირებულებიდან 50% ქეშბექის სახით უნდა დავუბრუნო. კომპანია იძულებულია, რომ ეს 50%, რაც მას უკან უნდა დაუბრუნოს, თავისთავად დაამატოს ამ ღირებულებას, ანუ 10 ლარს. ანუ გამოვიდა 15 ლარი. 15 ლარიდან უკან დაბრუნებული 50% კიდევ უფრო მეტი გამოდის…“ – განმარტა ლევან პაპიაშვილმა ქეშბექის სქემა.
ლევან პაპიაშვილმა ისაუბრა იმ სხვა ფაქტორებზეც, რომელიც საბოლოო ჯამში გავლენას ახდენს პროდუქტის ფასზე.
„იქ არის შესვლის საფასური, მაღაზიის გახსნის საფასური… ასევე გასათვალისწინებელია ის, რომ ყველა მიწოდებული პროდუქციის ვადაგასვლაზე პასუხისმგებლობა ისევ ჩვენ გვეკისრება, ჩვენ უნდა გამოვითხოვოთ და ჩვენს ზიანზეა ეს.
ასევე, მცირევადიან პროდუქტს ვერ მივაწვდით. მაგალითად, როცა შენახვის ვადის 50% აქვს დარჩენილი პროდუქციას, ჩვენ მას ვერ მივაწვდით [ქსელურ მარკეტს] სახელშეკრულებო პირობები გვავალდებულებს, რომ მინიმუმ 50%-ზე მეტი ვადა უნდა იყოს დარჩენილი. ჩვენ მერე იძულებული ვართ, ეს ან ზარალზე გავყიდოთ, ან საბოლოოდ, თუ ვადა გაუვა, უნდა განადგურდეს,“ – თქვა ლევან პაპიაშვილმა.
სადავო პარლამენტში შექმნილია სასურსათო პროდუქციის, მედიკამენტებისა და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელი პარლამენტის დროებითი კომისია, რომლის მიზანია გამოიკვლიოს რატომ ღირს სურსათი და პირველადი მოხმარების პროდუქტი საქართველოში ძვირი.