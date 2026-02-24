მთავარი,სიახლეები

დააკავეს ქალი, რომელმაც ბავშვი კლინიკის საპირფარეშოში გააჩინა

24.02.2026 •
დააკავეს ქალი, რომელმაც ბავშვი კლინიკის საპირფარეშოში გააჩინა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პროკურატურის ინფორმაციით, ქალი, რომელმაც კლინიკის საპირფარეშოში შვილი გააჩინა, დაკავებულია.

მათივე ინფორმაციით, ქალს ბრალი დღეს, 24 თებერვალს წაუყენეს.

„საქართველოს პროკურატურამ ახალშობილის განზრახ მკვლელობის მცდელობის ფაქტზე დედას ბრალდება წარუდგინა.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ 2026 წლის 22 თებერვალს, ბათუმის ერთ-ერთი კლინიკის საპირფარეშოში, ამავე კლინიკის სანიტარმა იმშობიარა, რის შემდეგაც მოკვლის განზრახვით, ახალშობილს სხეულის სხვადასხვა არეში სიცოცხლისთვის სახიფათო დაზიანებები მიაყენა და სამედიცინო ნარჩენების პოლიეთილენის პარკში მოათავსა.

ახალშობილი კლინიკის რეანიმაციულ განყოფილებაშია მოთავსებული.

სამართალდამცველებმა ბრალდებული იმავე დღეს დააკავეს. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19.112-ე მუხლით (დედის მიერ ახალშობილის განზრახ მკვლელობის მცდელობა) წარედგინა.

პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა“, – წერს პროკურატურა.

კლინიკის ინფორმაციით, ახალშობილს სხეულზე მძიმე დაზიანებები აღენიშნება და მისი მდგომარეობა მძიმეა.

23 თებერვალს, კლინიკის ხელმძღვანელი „ბათუმელებთან“ თქვა, რომ ჰქონდათ კონსილიუმი სპეციალისტებთან, ასევე საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსთან ჩვილის გადასარჩენად.

მისი თქმით, ახალშობილს რამდენიმე სახის ოპერაცია სჭირდება.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ბათუმში დააკავეს პირი, რომელიც 3 ადამიანის დაჭრისთვის იძებნებოდა
ბათუმში დააკავეს პირი, რომელიც 3 ადამიანის დაჭრისთვის იძებნებოდა
მძიმეა ახალშობილის მდგომარეობა, რომელიც ბათუმში ქალმა საპირფარეშოში გააჩინა
მძიმეა ახალშობილის მდგომარეობა, რომელიც ბათუმში ქალმა საპირფარეშოში გააჩინა
ბათუმში მერიის „სანდასუფთავების“ თანამშრომელი დააკავეს
ბათუმში მერიის „სანდასუფთავების“ თანამშრომელი დააკავეს
ბათუმში ინტერპოლის მიერ ძებნილი პირი დააკავეს
ბათუმში ინტერპოლის მიერ ძებნილი პირი დააკავეს

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 17 მაისი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 1 აგვისტო

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 1 ნოემბერი

დააკავეს ქალი, რომელმაც ბავშვი კლინიკის საპირფარეშოში გააჩინა 24.02.2026
დააკავეს ქალი, რომელმაც ბავშვი კლინიკის საპირფარეშოში გააჩინა
ბრიტანეთმა დაასანქცირა გემი, რომელმაც ყულევში 100 000-მდე ტონა ნედლი ნავთობი შემოიტანა 24.02.2026
ბრიტანეთმა დაასანქცირა გემი, რომელმაც ყულევში 100 000-მდე ტონა ნედლი ნავთობი შემოიტანა
თიბისი ტექსკოლის ახალი, უფასო პროგრამები უფროსკლასელებისთვის 24.02.2026
თიბისი ტექსკოლის ახალი, უფასო პროგრამები უფროსკლასელებისთვის
„ჩვენი კვლევის მიხედვით 14 400 სტუდენტი უნდა აბარებდეს უნივერსიტეტებში“ – კობახიძე 24.02.2026
„ჩვენი კვლევის მიხედვით 14 400 სტუდენტი უნდა აბარებდეს უნივერსიტეტებში“ – კობახიძე
„იურიდიული დახმარება ექცევა მთავრობის მმართველობის ქვეშ“ – საიას განცხადება 24.02.2026
„იურიდიული დახმარება ექცევა მთავრობის მმართველობის ქვეშ“ – საიას განცხადება
„კუსტარულად აწარმოებდნენ ეგრეთ წოდებულ „ყველს“ – სააგენტო 24.02.2026
„კუსტარულად აწარმოებდნენ ეგრეთ წოდებულ „ყველს“ – სააგენტო