დააკავეს ქალი, რომელმაც ბავშვი კლინიკის საპირფარეშოში გააჩინა

პროკურატურის ინფორმაციით, ქალი, რომელმაც კლინიკის საპირფარეშოში შვილი გააჩინა, დაკავებულია.
მათივე ინფორმაციით, ქალს ბრალი დღეს, 24 თებერვალს წაუყენეს.
„საქართველოს პროკურატურამ ახალშობილის განზრახ მკვლელობის მცდელობის ფაქტზე დედას ბრალდება წარუდგინა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ 2026 წლის 22 თებერვალს, ბათუმის ერთ-ერთი კლინიკის საპირფარეშოში, ამავე კლინიკის სანიტარმა იმშობიარა, რის შემდეგაც მოკვლის განზრახვით, ახალშობილს სხეულის სხვადასხვა არეში სიცოცხლისთვის სახიფათო დაზიანებები მიაყენა და სამედიცინო ნარჩენების პოლიეთილენის პარკში მოათავსა.
ახალშობილი კლინიკის რეანიმაციულ განყოფილებაშია მოთავსებული.
სამართალდამცველებმა ბრალდებული იმავე დღეს დააკავეს. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19.112-ე მუხლით (დედის მიერ ახალშობილის განზრახ მკვლელობის მცდელობა) წარედგინა.
პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა“, – წერს პროკურატურა.
კლინიკის ინფორმაციით, ახალშობილს სხეულზე მძიმე დაზიანებები აღენიშნება და მისი მდგომარეობა მძიმეა.
23 თებერვალს, კლინიკის ხელმძღვანელი „ბათუმელებთან“ თქვა, რომ ჰქონდათ კონსილიუმი სპეციალისტებთან, ასევე საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსთან ჩვილის გადასარჩენად.
მისი თქმით, ახალშობილს რამდენიმე სახის ოპერაცია სჭირდება.