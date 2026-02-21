მთავარი,სიახლეები

„რისკები პასპორტების ხარისხთან დაკავშირებით არ არსებობს" – სერვისების განვითარების სააგენტო

21.02.2026
„რისკები პასპორტების ხარისხთან დაკავშირებით არ არსებობს“ – სერვისების განვითარების სააგენტო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო განცხადებას ავრცელებს ახალ პასპორტებთან დაკავშირებით.

კერძოდ, ბოლო დღეებია მოქალაქეები აცხადებენ, რომ ახალი პასპორტის აღების შემდეგ მათ იუსტიციის სახლიდან დაუკავშირდნენ და უთხრეს, რომ დოკუმენტი ხარვეზიანია და უნდა გამოცვალონ.

„გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს ახალ პასპორტებში არსებული ხარვეზის გამო ათობით საქართველოს მოქალაქე საზღვრიდან მოაბრუნეს. ხაზგასმით ვაცხადებთ, რომ აღნიშნული სიმართლეს არ შეესაბამება, მსგავსი რისკები პასპორტების ხარისხთან დაკავშირებით არ არსებობს და მოქალაქეებს ამ მიზეზით გადაადგილების პრობლემები არ შეექმნებათ.

გავრცელებულ კონკრეტულ ერთეულ შემთხვევებს სააგენტო სხვა უწყებებთან ერთად იკვლევს და საჭიროების შემთხვევაში, იღებს შესაბამის ზომებს.

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო სამუშაო პროცესის ფარგლებში, მუდმივად ახორციელებს მის მიერ გაცემული დოკუმენტების მონიტორინგს. იმ შემთხვევაში, თუ პროცესში, ან შემდგომ ეტაპზე გამოიკვეთება რაიმე სახის საჭიროება, სააგენტო ინდივიდუალურად უკავშირდება თითოეულ მოქალაქეს, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს როგორც დოკუმენტების სიზუსტე და უსაფრთხოება, ისე მოქალაქეთა ინტერესების დაცვა.

მონიტორინგისა და პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში, გამოვლენილი საჭიროების შესაბამისად, სააგენტო ინდივიდუალურად დაუკავშირდა მოქალაქეებს ინფორმაციის დაზუსტების მიზნით და შესთავაზა იმავე დღეს, სრულიად უსასყიდლოდ დოკუმენტების ჩანაცვლება.

აღნიშნული პრაქტიკა სრულად შეესაბამება დოკუმენტების მართვისა და უსაფრთხოების დამკვიდრებულ საერთაშორისო სტანდარტებს და წარმოადგენს ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესის შემადგენელ ნაწილს. მოცემული მიდგომა მიზნად ისახავს სერვისის მიწოდების ხარისხის მუდმივ გაუმჯობესებასა და მოქალაქეებისთვის სანდო, მაღალი სტანდარტის მომსახურების გაწევას“ – იუწყება სააგენტო.

რატომ ურეკავენ მოქალაქეებს იუსტიციიდან და პასპორტის გამოცვლას სთხოვენ

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ორმაგი ან სამმაგი ფასი – როგორ გაძვირდა სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობა
საქართველოში ახალი დიზაინის პასპორტების გაცემა იწყება
დამატებითი დაცვის მქონე უცხოელისთვის სამგზავრო პასპორტის ფორმა დაამტკიცეს
როდის დაიწყება ახალი ფორმის პირადობისა და პასპორტის გაცემა
ომის დაწყების შემდეგ უკრაინაში ისტორიულ წიგნებზე მოთხოვნა გაიზარდა – მედია

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 9 მაისი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 28 აგვისტო

სულხან თამაზაშვილი ფარცხალაძესთან კავშირის და ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის საქმეზე 21.02.2026
„რისკები პასპორტების ხარისხთან დაკავშირებით არ არსებობს“ – სერვისების განვითარების სააგენტო 21.02.2026
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 21 თებერვალი 21.02.2026
„შავი ჯიპებით მიჰყავთ შვილები სკოლებში, არ იციან, რომ სიღარიბე არსებობს“ – ქუჩის გამოკითხვა ბათუმში 20.02.2026
გერმანიის კანცლერი: ჩვენ უკრაინელების გვერდით ვართ – ყოველგვარი „მაგრამ“ და „თუ“-ს გარეშე 20.02.2026
„უცხო მანქანებიდან ჩემს სახლს უთვალთვალებენ“ – მიშა ბოლქვაძე 20.02.2026
