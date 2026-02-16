მთავარი,სიახლეები

16.02.2026 •
შავი ზღვის დაბინძურების ბრალდებით კამერუნის დროშის ქვეშ მცურავი გემი დააჯარიმეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ფოთის საქალაქო სასამართლომ სამართალდამრღვევად ცნო კამერუნის დროშის ქვეშ მცურავი ტანკერი LIDER PRESTIJ და 100 000 ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა.

LIDER PRESTIJ არის Ro-Ro სამგზავრო ტიპის გემი, რომლითაც გადაჰყავთ სატვირთო ავტომობილები, ტრაილერები და მსუბუქი მანქანები.

ბრალდების თანახმად, კამერუნის დროშის ქვეშ მცურავმა LIDER PRESTIJ-მა შავი ზღვა სამეურნეო წყლებით დააბინძურა.

შავი ზღვის დაბინძურების ფაქტი გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის შავი ზღვის დაცვის კონვენციური სამმართველოს თანამშრომლებმა, სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებთან ერთად გამოავლინეს.

მათ მიერ შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის საფუძველზე, ფოთის სასამართლომ გემი სამართალდამრღვევად ცნო და 100 000 ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა.

„კამერუნის დროშის ქვეშ მცურავ გემს საქართველოს ტერიტორიული წყლების დატოვებისა და თავისუფალი ნაოსნობის უფლება დაკისრებული საჯარიმო სანქციისა და გარემოსთვის მიყენებული ზიანის თანხის გადახდის შემდეგ მიეცა,“ – ნათქვამია გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის განცხადებაში.

Marinetraffic-ის მონაცემებით LIDER PRESTIJ, რომელიც რეგულარულ საბორნე გადაზიდვებშია ჩართული, 2026 წლის ორ თვეში ფოთის პორტში სამჯერ იმყოფებოდა – 16 იანვარს, 29 იანვარს და 8 თებერვალს.

დეპარტამენტს არ განუმარტავს, როდის დააბინძურა შავი ზღვა გემმა.

გზდ-ს ინფორმაციით, გასულ 2025 წელს, შავი ზღვის კონვენციური სამმართველოს მიერ ჩატარდა საქართველოს ნავსადგურებში შემოსული 259 გემის ინსპექტირება. გამოვლინდა გემებიდან ზღვის დაბინძურების 14 შემთხვევა. გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ჯამურმა ოდენობამ 49 539 ლარი შეადგინა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
