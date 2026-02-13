მთავარი,სიახლეები

„ამ ქვეყანაში სამართალი ქუჩაში დადის, ამიტომ გამოვდივარ ქუჩაში“ – ნიკო კვარაცხელიას დედა

13.02.2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

2021 წელს მოკლული, 22 წლის ნიკო კვარაცხელიას დედა, იზა ომაძე ფეისბუქზე წერს, რომ იძულებულია ქუჩაში გამოვიდეს, რადგან „სამართალი ამ ქვეყანაში ქუჩაში დადის“.

„პირველ რიგში ბოდიშს გიხდით მეგობრებო!!!!

ცოტახანს უნდა გაგვიძლოთ შვილმოკლულ მშობლებს!!!

შვილის გარდაცვალება მშობლისთვის ხომ გაუსაძლისი ტკივილია, მაგრამ შვილმოკლული მშობლის მდგომარეობა, რომელმაც სამართალი ვერ იპოვა, იცით როგორია???

მიწაში რომ უნდა ჩადონ შენი შვილი მაშინ ძვლებში იმტვრევი და გულის ცემა ცას წვდება!!!! აი, ამ მდგომარეობაში ვართ მეხუთე წელია ყოველი დღე!!!! თანაც ისე, რომ არც არავინ შეგვიწუხებია ჩვენი ტკივილით!!!

ვეღარ ვუძლებ, ვერა!!!!

ყოველივეს თავის დრო აქვს და ყველაფერს თავისი ჟამი ამ ცისქვეშეთში!!!!

ჟამი ქვათა მიმოფანტვისა და ჟამი მათი შეგროვებისა!

ჟამი დარღვევისა და ჟამი შეკერვისა; ჟამი დუმილისა და ჟამი უბნობისა!!! – ეკლესიასტე

ბევრს ვთხოვდი ღმერთს, რომ ჟამი ქუჩაში გამოსვლისა არ დამდგომოდა!!!

მაგრამ დამიდგა!!!!

კი ბატონო, ვიღებ გამოწვევას!!!

მეგობრებო, რამდენიმე დღე მაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი!!! და თარიღს ამიტომ ვერ ვწერ!!!

ამ ქვეყანაში სამართალი ქუჩაში დადის, ამიტომ გამოვდივარ ქუჩაში!!!

ღმერთს ვთხოვ, რომ შემახვედროს მეც სამართალი!!!!“ – წერს იზა ომაძე ფეისბუქზე [სტილი დაცულია].

ონლაინ-პლატფორმა Feedc-ის დამფუძნებელი, 22 წლის ნიკო კვარაცხელია 2021 წლის 15 სექტემბერს, თბილისში, ვერაზე მოკლეს. მას 9 ტყვია ესროლეს. ნიკო კვარაცხელია დაჭრიდან მეორე დღეს, კლინიკაში გარდაიცვალა.

ამ საქმეზე ორი ადამიანს მიუსაჯეს პატიმრობა – აკო ჭელიძეს, რომელმაც განზრახ მკვლელობა აღიარა, 17 წელი მიუსაჯეს, ხოლო გიორგი კირვალიძეს – 16 წლით. კვარაცხელიას ოჯახი მიიჩნევს, რომ მკვლელობა შეკვეთილი იყო და მოითხოვენ, გამოძიება ამ მიმართულებით გაგრძელდეს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
