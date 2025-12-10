„გამოცდის ჩაბარება აღარ იქნება საჭირო“ – სამინისტრო მასწავლებლის კარიერული წინსვლის გამოცდაზე

„ქართული ოცნების“ განათლების მინისტრის მოადგილის, თამარ მახარაშვილის განცხადებით, 2026 წლიდან მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ახალი სქემა ამოქმედდება.
მისი თქმით, მასწავლებლებს კარიერული წინსვლისთვის გამოცდების ჩაბარება აღარ მოუწევთ, რადგან „კარიერული განვითარება მასწავლებლისთვის არ არის სავალდებულო“.
„ადრე ასე იყო, რომ კარიერული განვითარება თუ გინდოდა, უნდა ჩაგებარებინა გამოცდა და სტატუსს იმაღლებდი. ეს გამოცდა სკოლის საჭიროებაზე იდენტიფიცირებულ საკითხებს ვერ მოიცავდა, მაინც და მაინც. ჩვენ რა მოდელს ვთავაზობთ – 3 მიმართულებით შეგიძლია, რომ განვითარდე და არანაირი გამოცდის ჩაბარება აღარ იქნება საჭირო, იმიტომ, რომ ეს იყო სერიოზული სტრესი მასწავლებლებისთვის. კონკრეტული აქტივობებით და პრაქტიკულად უნდა დამიდასტურო, რომ შენ ეს შეგიძლია.
რა მიმართულებებია – ეს არის კვლევა, სწავლა-სწავლება და მართვა-ადმინისტრირება“, – ამბობს თამარ მახარაშვილი.
მისი თქმით, სკოლა აიდენტიფიცირებს რა მიმართულებით აქვს პრობლემა. შიდა ხარისხის უზრუნველყოფაში სად უჭირს, მასწავლებელი ამის შესახებ აკეთებს განაცხადს და მთელი წელი რა მიმართულებითაც მას უნდა, რომ იმუშაოს, იწყებს მუშაობას. ერთი წლის თავზე შესაბამისი კომისია, მათ შორის, მოსწავლეების გამოკითხვით და მშობლების ჩართულობით ადასტურებს, რომ ამ მასწავლებელმა გარდა იმისა, რომ კარგი და ხარისხიანი გაკვეთილები ჩაგვიტარა, ამ მიმართულებითაც შეუძლია მუშაობა.
ანუ, ადრე თუ ერთი გამოცდა საზღვრავდა, ახლა პრაქტიკაზე ორიენტირებულ მიდგომაზე გადავდივართ. თუ აქ ხარ ძლიერი, მაშინ შეგიძლია აიმაღლო სტატუსი“, – ამბობს თამარ მახარაშვილი, რაც სინამდვილეში არც არის სიახლე, რადგან კარიერული წინსვლის ფარგლებში მასწავლებლებს ყოველთვის ევალებოდათ როგორც სკოლის საჭიროებებზე კვლევების მომზადება, ასევე კლასში პრაქტიკაზე ორიენტირებული სწავლა-სწავლების პროცესის დანერგვა.
აქტივობებზე დაფუძნებული სწავლება, ასევე, თითქმის ყველა კარიერული სქემის ნაწილი იყო.
მასწავლებლის კარიერული წინსვლის სქემა ბოლო წლების განმავლობაში თითქმის ყოველ წელს იცვლებოდა და ყველა ახალი მინისტრი დაახლოებით ერთსა და იმავეს იმეორებდა, თუმცა პროფესიული წინსვლისთვის გამოცდების ჩაბარება თითქმის ყველა სქემის ნაწილი იყო.
„ქართული ოცნების“ განათლების ახალი რეფორმის მიხედვით, რომელსაც განათლების ბევრმა სპეციალისტმა „დეფორმა“ უწოდა მისი პრობლემურობიდან გამომდინარე, ითვალისწინებს საჯარო სკოლების 11-წლიან სწავლებაზე გადასვლას. ამ იდეას საზოგადოების დიდი ნაწილი აკრიტიკებს.
________________
მსგავს თემაზე: