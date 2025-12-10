განათლება,მთავარი,სიახლეები

„გამოცდის ჩაბარება აღარ იქნება საჭირო“ – სამინისტრო მასწავლებლის კარიერული წინსვლის გამოცდაზე

10.12.2025 •
„გამოცდის ჩაბარება აღარ იქნება საჭირო“ – სამინისტრო მასწავლებლის კარიერული წინსვლის გამოცდაზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ განათლების მინისტრის მოადგილის, თამარ მახარაშვილის განცხადებით, 2026 წლიდან მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ახალი სქემა ამოქმედდება.

მისი თქმით, მასწავლებლებს კარიერული წინსვლისთვის გამოცდების ჩაბარება აღარ მოუწევთ, რადგან „კარიერული განვითარება მასწავლებლისთვის არ არის სავალდებულო“.

„ადრე ასე იყო, რომ კარიერული განვითარება თუ გინდოდა, უნდა ჩაგებარებინა გამოცდა და სტატუსს იმაღლებდი. ეს გამოცდა სკოლის საჭიროებაზე იდენტიფიცირებულ საკითხებს ვერ მოიცავდა, მაინც და მაინც. ჩვენ რა მოდელს ვთავაზობთ – 3 მიმართულებით შეგიძლია, რომ განვითარდე და არანაირი გამოცდის ჩაბარება აღარ იქნება საჭირო, იმიტომ, რომ ეს იყო სერიოზული სტრესი მასწავლებლებისთვის. კონკრეტული აქტივობებით და პრაქტიკულად უნდა დამიდასტურო, რომ შენ ეს შეგიძლია.

რა მიმართულებებია – ეს არის კვლევა, სწავლა-სწავლება და მართვა-ადმინისტრირება“, – ამბობს თამარ მახარაშვილი.

მისი თქმით, სკოლა აიდენტიფიცირებს რა მიმართულებით აქვს პრობლემა. შიდა ხარისხის უზრუნველყოფაში სად უჭირს, მასწავლებელი ამის შესახებ აკეთებს განაცხადს და მთელი წელი რა მიმართულებითაც მას უნდა, რომ იმუშაოს, იწყებს მუშაობას. ერთი წლის თავზე შესაბამისი კომისია, მათ შორის, მოსწავლეების გამოკითხვით და მშობლების ჩართულობით ადასტურებს, რომ ამ მასწავლებელმა გარდა იმისა, რომ კარგი და ხარისხიანი გაკვეთილები ჩაგვიტარა, ამ მიმართულებითაც შეუძლია მუშაობა.

ანუ, ადრე თუ ერთი გამოცდა საზღვრავდა, ახლა პრაქტიკაზე ორიენტირებულ მიდგომაზე გადავდივართ. თუ აქ ხარ ძლიერი, მაშინ შეგიძლია აიმაღლო სტატუსი“, – ამბობს თამარ მახარაშვილი, რაც სინამდვილეში არც არის სიახლე, რადგან კარიერული წინსვლის ფარგლებში მასწავლებლებს ყოველთვის ევალებოდათ როგორც სკოლის საჭიროებებზე კვლევების მომზადება, ასევე კლასში პრაქტიკაზე ორიენტირებული სწავლა-სწავლების პროცესის დანერგვა.

აქტივობებზე დაფუძნებული სწავლება, ასევე, თითქმის ყველა კარიერული სქემის ნაწილი იყო.

მასწავლებლის კარიერული წინსვლის სქემა ბოლო წლების განმავლობაში თითქმის ყოველ წელს იცვლებოდა და ყველა ახალი მინისტრი დაახლოებით ერთსა და იმავეს იმეორებდა, თუმცა პროფესიული წინსვლისთვის გამოცდების ჩაბარება თითქმის ყველა სქემის ნაწილი იყო.

„ქართული ოცნების“ განათლების ახალი რეფორმის მიხედვით, რომელსაც განათლების ბევრმა სპეციალისტმა „დეფორმა“ უწოდა მისი პრობლემურობიდან გამომდინარე, ითვალისწინებს საჯარო სკოლების 11-წლიან სწავლებაზე გადასვლას. ამ იდეას საზოგადოების დიდი ნაწილი აკრიტიკებს.

________________

მსგავს თემაზე:

რა წაართვა „ოცნებამ“ აბიტურიენტებს – განათლების „დეფორმა“

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„ამ კანონით ვერცერთი მასწავლებელი ვერ იქნება თავისუფალი“ – ინტერვიუ
„ამ კანონით ვერცერთი მასწავლებელი ვერ იქნება თავისუფალი“ – ინტერვიუ
„მე რატომ არ მაკავებენ?“ – „ოცნების“ მიერ დაჯილდოებული მასწავლებელი
„მე რატომ არ მაკავებენ?“ – „ოცნების“ მიერ დაჯილდოებული მასწავლებელი
„აქ ადამიანები შიშით იღვიძებენ, კალაძისნაირები კი უკვე ცხოვრობენ ევროპაში“ – მასწავლებელი
„აქ ადამიანები შიშით იღვიძებენ, კალაძისნაირები კი უკვე ცხოვრობენ ევროპაში“ – მასწავლებელი
ბებიამ საბერძნეთში ავტობუსის საბარგულით შეაღწია, არ მინდა იმ დროში დავბრუნდეთ – მასწავლებელი
ბებიამ საბერძნეთში ავტობუსის საბარგულით შეაღწია, არ მინდა იმ დროში დავბრუნდეთ – მასწავლებელი

კადიროვმა დააჯილდოვა შვილი, რომელიც მისი მოადგილეა

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 28 ოქტომბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 11 ივნისი

რას ამბობს მოსამართლე, რომელიც „ოცნების“ ახალი კანონის გამოყენებაზე ისევ უარზეა 10.12.2025
რას ამბობს მოსამართლე, რომელიც „ოცნების“ ახალი კანონის გამოყენებაზე ისევ უარზეა
ბათუმის აეროპორტის გაფართოება გზშ-ს გარეშე გაგრძელდება 10.12.2025
ბათუმის აეროპორტის გაფართოება გზშ-ს გარეშე გაგრძელდება
„გამოცდის ჩაბარება აღარ იქნება საჭირო“ – სამინისტრო მასწავლებლის კარიერული წინსვლის გამოცდაზე 10.12.2025
„გამოცდის ჩაბარება აღარ იქნება საჭირო“ – სამინისტრო მასწავლებლის კარიერული წინსვლის გამოცდაზე
თიბისის დეკემბრის მარათონის პირველი კვირა – 320-ზე მეტი გამარჯვებული და 45 000 ლარამდე გაცემული პრიზები 10.12.2025
თიბისის დეკემბრის მარათონის პირველი კვირა – 320-ზე მეტი გამარჯვებული და 45 000 ლარამდე გაცემული პრიზები
ქობულეთის შემოვლითი გზის 4-ზოლიანად გადაკეთების პროექტის საჯარო განხილვის დრო ცნობილია 10.12.2025
ქობულეთის შემოვლითი გზის 4-ზოლიანად გადაკეთების პროექტის საჯარო განხილვის დრო ცნობილია
რა ფილმებს ნახავთ ბათუმში „ბიაფის“ კინოკვირეულზე 10.12.2025
რა ფილმებს ნახავთ ბათუმში „ბიაფის“ კინოკვირეულზე