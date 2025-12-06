„ადამიანის უფლებები და ფილოსოფია“ – საჯარო ლექცია ბათუმში

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა ალიანსის ორგანიზებით ბათუმში, 6 დეკემბერს, გაიმართება ფილოსოფოს ლევან ღამბაშიძის საჯარო ლექცია – „ადამიანის უფლებები და ფილოსოფია“.
ლექცია ჩატარედება შშმ ქალთა ალიანსის ოფისში, მისამართზე: ბათუმი, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა N49, შაბათს, 6 დეკემბერს, 15:00 საათზე.
„ლექციის დასასრულს დაგეგმილია თანასწორობის კუთხის გახსნა – ქართული და მსოფლიო მხატვრული, დოკუმენტური და ფილოსოფიური ლიტერატურა ხელმისაწვდომი იქნება კუთხის ყველა მკითხველისთვის.“ – აცხადებენ ორგანიზაციაში.