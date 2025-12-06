მთავარი,სიახლეები

„ადამიანის უფლებები და ფილოსოფია“ – საჯარო ლექცია ბათუმში

06.12.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა ალიანსის ორგანიზებით ბათუმში, 6 დეკემბერს, გაიმართება ფილოსოფოს ლევან ღამბაშიძის საჯარო ლექცია –  „ადამიანის უფლებები და ფილოსოფია“.

ლექცია ჩატარედება შშმ ქალთა ალიანსის ოფისში, მისამართზე: ბათუმი, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა N49, შაბათს, 6 დეკემბერს, 15:00 საათზე.

„ლექციის დასასრულს დაგეგმილია თანასწორობის კუთხის გახსნა – ქართული და მსოფლიო მხატვრული, დოკუმენტური და ფილოსოფიური ლიტერატურა ხელმისაწვდომი იქნება კუთხის ყველა მკითხველისთვის.“ – აცხადებენ ორგანიზაციაში.

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
„შშმ ქალთა ალიანსი“ ევა შაშიაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით პროკურატურას მიმართავს
„არჩევანი ოფიციალურადაც წაგვართვეს“- ნინო ხარატიშვილი
„შიშით არის გამოწვეული, რადგან „ოცნება“ არჩევნებისთვის ემზადება“ – ემიგრანტების ხმა
„ივანიშვილის ჭიშკართან ღამეც გავათენე“ – შშმ ქალი ხელვაჩაურიდან
ბათუმი-სარფის გზის მშენებლობა – დეპარტამენტი განსახლებისა და სხვა სკითხებში კონსულტანტებს იწვევს 06.12.2025
„ადამიანის უფლებები და ფილოსოფია“ – საჯარო ლექცია ბათუმში 06.12.2025
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 6 დეკემბერი 06.12.2025
„დღეს უკვე რუსეთია ჩინეთის უმცროსი ძმა“ – ინტერვიუ გენერალთან რუსეთ-უკრაინის ომზე 05.12.2025
8 აჯანყება რუსეთის წინააღმდეგ, ანუ „უწყვეტი ბრძოლა თავისუფლებისთვის“ – ერთჯერადი გამოცემა 05.12.2025
„უნივერსიტეტში ჩაბარება გაუჭირდებათ აბიტურიენტებს ხელმოკლე ოჯახებიდან“ – ინტერვიუ 05.12.2025
