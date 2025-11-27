მთავარი,სიახლეები

ხელვაჩაურის საკრებულოში 2 ფრაქციის თავმჯდომარეს 8 მოადგილე ეყოლება

27.11.2025 •
ხელვაჩაურის საკრებულოში 2 ფრაქციის თავმჯდომარეს 8 მოადგილე ეყოლება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ხელვაჩაურის საკრებულოში დღეის მდგომარეობით 2 ფრაქციაა, ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილეთა რაოდენობა კი ჯამში 8-მდე გაზარდეს.

ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილის ხელფასი თვეში 2 628 ლარია.

2025 წლის 4 ოქტომბრამდე ხელვაჩაურის საკრებულოში 3 ფრაქცია, შესაბამისად – ამ ფრაქციების 3 თავმჯდომარე და ფრაქციის თავმჯდომარის 3 მოადგილე იყო.

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობათა რანგირების განსაზღვრისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ დადგენილებაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ცვლილება 2025 წლის 21 ნოემბერს შეიტანა. ცვლილებები ძალაში 2025 წლის 26 ნოემბრიდან შევიდა.

ახალი ცვლილებით საკრებულოში თანამდებობის პირთა და აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა რაოდენობა, ჯამში 27-ის ნაცვლად 31-ით განისაზღვრა:

წყარო: ხელვაჩაურის საკრებულოს 2025 წლის 21 ნოემბრის დადგენილება

ხელვაჩაურის საკრებულოში, თავმჯდომარის ჩათვლით, სულ 26 წევრია. ახალი ცვლილების მიხედვით ხელფასს 19 წევრი იღებს.

ხელვაჩაურის საკრებულოს თავმჯდომარის ხელფასი 5 986 ლარია. მას სამი მოადგილე ჰყავს – პირველი მოადგილის ხელფასი 4 672 ლარია, დანარჩენი ორი მოადგილის კი, თითოეულის – 4 234 ლარი.

საკრებულოში 2 ფრაქციაა: „ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“ და „ხალხის ძალა“.

ხელვაჩაურის საკრებულოში ფრაქციის თავმჯდომარის ხელფასი 3 066 ლარია.

_____________________________

მთავარი ფოტო: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო / 21.11.2025

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ხელვაჩაურს პარკინგი არ აქვს, მაგრამ პარკირების ფასები დაამტკიცეს
ხელვაჩაურს პარკინგი არ აქვს, მაგრამ პარკირების ფასები დაამტკიცეს
მაშინაც მასე იცინოდით და თურმე მერი კაზინოში თამაშობს – ხელვაჩაურის საკრებულოს სხდომა
მაშინაც მასე იცინოდით და თურმე მერი კაზინოში თამაშობს – ხელვაჩაურის საკრებულოს სხდომა
ხელვაჩაურში საკრებულოს წევრს განცხადების გაკეთების უფლება არ მისცეს და დარბაზიდან გააძევეს
ხელვაჩაურში საკრებულოს წევრს განცხადების გაკეთების უფლება არ მისცეს და დარბაზიდან გააძევეს
ხელვაჩაურის მერმა პირველ მოადგილედ ნათლულის მამა დაინიშნა
ხელვაჩაურის მერმა პირველ მოადგილედ ნათლულის მამა დაინიშნა

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 4 მარტი

პუტინმა, სავარაუდოდ, არასწორად შეაფასა უკრაინის მიერ ინიციატივის ხელში აღების შესაძლებლობა – ISW 

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 25 მარტი

ერთი ამბავი აქციიდან, სადაც მთელი წელია დავდივარ – „ვხედავდი, როგორ აბიჯებდნენ ადამიანები შიშს“ 27.11.2025
ერთი ამბავი აქციიდან, სადაც მთელი წელია დავდივარ – „ვხედავდი, როგორ აბიჯებდნენ ადამიანები შიშს“
გეგმავს თუ არა ბათუმის მერია სოციალური სახლის აშენებას – რა წერია 2026 წლის ბიუჯეტში 27.11.2025
გეგმავს თუ არა ბათუმის მერია სოციალური სახლის აშენებას – რა წერია 2026 წლის ბიუჯეტში
„ბარათით ვერ ჩაასხამ“ – „ლუკოილის“ ბენზინგასამართ სადგურებზე მხოლოდ ნაღდი ფულით შეიძენთ საწვავს 27.11.2025
„ბარათით ვერ ჩაასხამ“ – „ლუკოილის“ ბენზინგასამართ სადგურებზე მხოლოდ ნაღდი ფულით შეიძენთ საწვავს
სიმონ ჯანაშია „ოცნების“ სასკოლო რეფორმაზე – „ძალიან დიდ ქაოსს გამოიწვევს“ 27.11.2025
სიმონ ჯანაშია „ოცნების“ სასკოლო რეფორმაზე – „ძალიან დიდ ქაოსს გამოიწვევს“
ხელვაჩაურის საკრებულოში 2 ფრაქციის თავმჯდომარეს 8 მოადგილე ეყოლება 27.11.2025
ხელვაჩაურის საკრებულოში 2 ფრაქციის თავმჯდომარეს 8 მოადგილე ეყოლება
მზია ამაღლობელის მხედველობა საგანგაშო ნიშნულზეა – ომბუდსმენმა საქმისწარმოება დაიწყო 27.11.2025
მზია ამაღლობელის მხედველობა საგანგაშო ნიშნულზეა – ომბუდსმენმა საქმისწარმოება დაიწყო