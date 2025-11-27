ხელვაჩაურის საკრებულოში 2 ფრაქციის თავმჯდომარეს 8 მოადგილე ეყოლება

ხელვაჩაურის საკრებულოში დღეის მდგომარეობით 2 ფრაქციაა, ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილეთა რაოდენობა კი ჯამში 8-მდე გაზარდეს.
ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილის ხელფასი თვეში 2 628 ლარია.
2025 წლის 4 ოქტომბრამდე ხელვაჩაურის საკრებულოში 3 ფრაქცია, შესაბამისად – ამ ფრაქციების 3 თავმჯდომარე და ფრაქციის თავმჯდომარის 3 მოადგილე იყო.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობათა რანგირების განსაზღვრისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ დადგენილებაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ცვლილება 2025 წლის 21 ნოემბერს შეიტანა. ცვლილებები ძალაში 2025 წლის 26 ნოემბრიდან შევიდა.
ახალი ცვლილებით საკრებულოში თანამდებობის პირთა და აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა რაოდენობა, ჯამში 27-ის ნაცვლად 31-ით განისაზღვრა:
ხელვაჩაურის საკრებულოში, თავმჯდომარის ჩათვლით, სულ 26 წევრია. ახალი ცვლილების მიხედვით ხელფასს 19 წევრი იღებს.
ხელვაჩაურის საკრებულოს თავმჯდომარის ხელფასი 5 986 ლარია. მას სამი მოადგილე ჰყავს – პირველი მოადგილის ხელფასი 4 672 ლარია, დანარჩენი ორი მოადგილის კი, თითოეულის – 4 234 ლარი.
საკრებულოში 2 ფრაქციაა: „ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“ და „ხალხის ძალა“.
ხელვაჩაურის საკრებულოში ფრაქციის თავმჯდომარის ხელფასი 3 066 ლარია.
მთავარი ფოტო: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო / 21.11.2025