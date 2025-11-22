მთავარი,სიახლეები

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 22 ნოემბერი

22.11.2025
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 22 ნოემბერი
უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის დღევანდელი მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 22 ნოემბრამდე პერიოდში, რუსეთის არმიის საბრძოლო დანაკარგი არის:

  • ცოცხალი ძალა – დაახლოებით 1 164 340 ადამიანი [გასულ დღე-ღამეში +1 170. ამ მონაცემებში შედის როგორც დაღუპულები ასევე დაჭრილები]
  • ტანკი – 11 361 ერთეული [+4]
  • ჯავშანტექნიკა – 23 607 ერთეული [+7]
  • საარტილერიო სისტემა – 34 559 ერთეული [+9]
  • MLRS – 1 547 ერთეული [+1]
  • საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 1 248 ერთეული [+1]
  • თვითმფრინავი – 428 ერთეული [+0]
  • ვერტმფრენი – 347 ერთეული [+0]
  • უპილოტო საფრენი აპარატის ოპერატიულ-ტაქტიკური დონე – 82 842 ერთეული [+222]
  • ფრთოსანი რაკეტა [ჩამოაგდეს] – 3 981 ერთეული [+0]
  • გემი/ნავი – 28 ერთეული [+0]
  • წყალქვეშა ნავი – 1 ერთეული [+0]
  • მანქანები და საწვავის ავზები – 67 842 ერთეული [+74]
  • სპეცტექნიკა – 4 002 ერთეული [+0]

უკრაინის გენერალური შტაბის განცხადებით, საომარი მოქმედებების მაღალი ინტენსივობის გამო მონაცემები იცვლება.

უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ინფორმაცია ჯერ არ განუახლებია რუსეთს.

რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 21 ნოემბრამდე პერიოდში სულ განადგურებულია უკრაინის:

  • 668 თვითმფრინავი
  • 283 ვერტმფრენი
  • 97 638 უპილოტო საფრენი აპარატი
  • 637 საზენიტო სარაკეტო სისტემა
  • 26 156 ტანკი და სხვა ჯავშანტექნიკა
  • 1 618 მრავალჯერადი სარაკეტო გამშვები
  • 31 452 საველე არტილერია და ნაღმმტყორცნი
  • 47 253 სპეციალური სამხედრო მანქანა

ეს ის მონაცემებია, რომელსაც უკრაინა და რუსეთი ოფიციალურად ავრცელებენ, თუმცა ომის პირობებში შეუძლებელია ზუსტად გადამოწმება, რამდენად შეესაბამება მხარეების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დანაკარგების შესახებ რეალურ რიცხვებს.

ამასთან, აღნიშნულ მონაცემებთან ერთად რუსეთის თავდაცვა, უკრაინის და რუსეთის არმიის ცოცხალი ძალის საერთო დანაკარგების შესახებ სტატისტიკას არ აქვეყნებს. უკრაინის არმიის ცოცხალი ძალის დანაკარგების შესახებ მონაცემებს არ აქვეყნებს არც უკრაინა.

რუსეთი უკრაინაში 2022 წლის 24 თებერვალს გამთენიისას შეიჭრა და სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო.

რა ხდება რუსეთ-უკრაინის ფრონტის ხაზზე და რას შეცვლის ტრამპის „სამშვიდობო გეგმა“ – ინტერვიუ

„ეს ჩვენი ისტორიის ერთ-ერთი ურთულესი მომენტია“ – ზელენსკი უკრაინელებს მიმართავს

მთავარი ფოტო: უკრაინის გენშტაბი/facebook

გადაბეჭდვის წესი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 3 დეკემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 30 აგვისტო

პოდოლიაკი რუსეთთან მოლაპარაკებაზე – „არ ვაპირებთ ხვეწნას, გვაქვს იძულების საშუალებები“

