„ეს ჩვენი ისტორიის ერთ-ერთი ურთულესი მომენტია“ – ზელენსკი უკრაინელებს მიმართავს

21.11.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის პრეზიდენტმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინელებს განცხადებით მიმართა. მან თქვა, რომ უკრაინა ამჟამად თავისი ისტორიის ერთ-ერთ ურთულეს მომენტს განიცდის, რადგან რთული არჩევანის წინაშე დგას.

„ახლა ჩვენი ისტორიის ერთ-ერთი ურთულესი მომენტია. უკრაინაზე ზეწოლა ახლა ერთ-ერთი უმძიმესია.

უკრაინა ახლა შეიძლება ძალიან რთული არჩევანის წინაშე დადგეს – ან ღირსების დაკარგვა, ან მთავარი პარტნიორის დაკარგვის რისკი.

ან 28 პუნქტი, ან უკიდურესად რთული ზამთარი, ყველაზე რთული და შემდგომი რისკები. ცხოვრება თავისუფლების, ღირსების, სამართლიანობის გარეშე და იმის ნდობა, ვინც უკვე ორჯერ დაგვესხა თავს.

ჩვენგან პასუხს მოელიან.“

ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინის ეროვნული ინტერესები უნდა იქნას გათვალისწინებული.

„ჩვენ არ ვაკეთებთ ხმამაღალ განცხადებებს. ჩვენ მშვიდად ვიმუშავებთ აშშ-სთან და ჩვენს ყველა პარტნიორთან. იქნება ჩვენს მთავარ პარტნიორთან გადაწყვეტილებების კონსტრუქციულად ძიება. მე წარმოვადგენ არგუმენტებს, დავარწმუნებ, შევთავაზებ ალტერნატივებს, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად არ მივცემთ მტერს რაიმე საბაბს იმის სათქმელად, რომ უკრაინას არ სურს მშვიდობა, რომ ის ხელს უშლის პროცესს და რომ უკრაინა არ არის მზად დიპლომატიისთვის“, – თქვა ზელენსკიმ.

ზელენსკის განცხადებას წინ უძღოდა 21 ნოემბრის ღამეს ამერიკულმა მედიაში გამოქვეყნებული აშშ-ის ახალი „სამშვიდობო გეგმის“ პუნქტების სრული სია, რომელიც უკრაინას გადაეცა განსახილველად.

ნახეთ ზელენსკის მიმართვა სრულად. 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
