ჯემალ ანანიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა

12.11.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პარტია „გახარია-საქართველოსთვის“ წარმომადგენლის, ჯემალ ანანიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა.

როგორც ჯემალ ანანიძის მეუღლემ, მზია იაკობაძემ „ბათუმელებს“ უთხრა, ჯემალ ანანიძე ხელოვნურ სუნთქვაზე აღარ იმყოფება, თუმცა მდგომარეობა თითქმის უცვლელია.

„ხელოვნურ სუნთქვაზე აღარ არის, თუმცა ჯერ წინსვლა არ გვაქვს, მდგომარეობა არის სტაბილურად მძიმე, ჯერჯერობით. ინსულტის ნიშნებია, რადგან მარჯვენა ხელი და ფეხი გაჩერებული აქვს“ – ამბობს ჯემალ ანანიძის მეუღლე.

ჯემალ ანანიძე რამდენიმე დღის წინ გადაიყვანეს კლინიკაში, მძიმე მდგომარეობაში, სადაც მას ოპერაცია ჩაუტარდა.

