„მარტო იმყოფებოდა სახლში, რა დროსაც მიიღო ინსულტი“ – გახარიას პარტია განცხადებას ავრცელებს

„გახარია-საქართველოსთვის“ ფრაქციის ხელმძღვანელი „ქართული ოცნების“ პარლამენტში შალვა კერესელიძე, მათი პარტიის წევრის, ჯემალ ანანიძის კლინიკაში მოხვედრასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს.
შალვა კერესელიძის ინფორმაციით, ჯემალ ანანიძე, საკუთარ სახლში ყოფნის დროს შეუძლოდ გახდა, რის შემდეგაც ის საავადმყოფოში გადაიყვანეს.
„ჩვენი საპარლამენტო გუნდის წევრის ჯემალ ანანიძის ჯამრთელობასთან დაკავშირებით სოციალური ქსელით სხვადასხვა დაუზუსტებელი ინფორმაცია ვრცელდება.
ამ ეტაპზე, არსებული ინფორმაციით, ჯემალ ანანიძე მარტო იმყოფებოდა სახლში, რა დროსაც მიიღო ინსულტი და სამზარეულოში წაქცევისას თავის არეში დაზიანება.
სამაშველო სამსახურს მოუწია ჩაკეტილი ბინის გახსნა მის გამოსაყვანად.
ორი დღის წინ, ჩაუტარდა მძიმე ოპერაცია და იმყოფება სამედიცინო პერსონალის მეთვალყურეობის ქვეშ.
ამ ეტაპზე სხვა ინფორმაციას არ ვფლობთ, არც ჩვენ და არც ოჯახი. გთხოვთ, თავი შეიკავოთ ნებისმიერი სხვა სახის სპეკულაციური ინფორმაციების გავრცელებისგან,“-წერს ფეისბუქზე შალვა კერესელიძე.
ჯემალ ანანიძის კლინიკაში გადაყვანასთან დაკავშირებით ინფორმაცია სოციალურ ქსელებში დღეს, 9 ნოემბერს გავრცელდა.