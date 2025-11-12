მთავარი,სიახლეები

13-15 ნოემბერს სუფსა-ხაჯალიის ავტობანზე ავტომანქანების მოძრაობა აიკრძალება – დეპარტამენტი

12.11.2025
13-15 ნოემბერს სუფსა-ხაჯალიის ავტობანზე ავტომანქანების მოძრაობა აიკრძალება – დეპარტამენტი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, 13 ნოემბრიდან 15 ნოემბრის ჩათვლით ხაჯალია-სუფსის ავტომაგისტრალზე [ახალ ავტობანზე] ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აიკრძალება.

ამ პერიოდში ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აღნიშნულ მონაკვეთში გადაერთვება, ასე ვთქვათ, ძველ [სამტრედია-ლანჩხუთი-გრიგოლეთის] გზაზე.

დღეს, 12 ნოემბერს კი, საღამოს 8 საათამდე მისაბმელიანი და ნახევრადმისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია სამტრედია[დაფნარი]- სოფ. სუფსას [გრიგოლეთის] მონაკვეთში და აღნიშნული ტიპის ტრანსპორტი სამტრდია-გრიგოლეთის მონაკვეთში არა სუფსა-ლანჩხუთის, არამედ სენაკი-ფოთის გავლით იმოძრავებს [ორთავე მიმართულებით].

დეპარტამენტის ინფორმაციით, ამ შეზღუდვების მიზეზი გზაზე მიმდინარე სამუშაოებია.

სამუშაოები სამტრედია-გრიგოლეთისა და მშენებარე გრიგოლეთი-ქობულეთის ავტომაგისტრალების შეერთების ადგილზე გრიგოლეთთან / 10.11.2025

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ქობულეთის შემოვლით გზაზე მაქსიმალური სიჩქარე 70 კმ/საათამდე შეამცირეს
ბათუმი-სარფის გზის მშენებლობაზე ტენდერი გამოცხადებულია – გზების დეპარტამენტი
ქობულეთის შემოვლითი გზის ესტაკადაზე სადეფორმაციო ნაკერია დაზიანებული
ხულო-გოდერძის გზა დილის 6 საათამდე ჩაიკეტება
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 25 დეკემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 24 აპრილი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 17 თებერვალი

გიორგი გახარიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო – პროკურატურა 12.11.2025
Turkey Confirms 20 Soldiers Killed in Air Crash in Georgia Near Azerbaijani Border 12.11.2025
13-15 ნოემბერს სუფსა-ხაჯალიის ავტობანზე ავტომანქანების მოძრაობა აიკრძალება – დეპარტამენტი 12.11.2025
Vintylator – თიბისი ბიზნესდაჯილდოების გამარჯვებული, მწვანე ინიციატივების ხელშეწყობისთვის 12.11.2025
„სტუდენტებს აღარ ექნებათ ევროპულ უნივერსიტეტებში სემესტრის გავლის საშუალება“ – ინტერვიუ 12.11.2025
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 12 ნოემბერი 12.11.2025
