მთავარი,სიახლეები

რას ედავება პროკურატურა რვა ოპოზიციონერ ლიდერს

07.11.2025 •
რას ედავება პროკურატურა რვა ოპოზიციონერ ლიდერს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

6 ნოემბერს საქართველოს პროკურატურამ ოპოზიციის 8 ლიდერს  სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებში დასდო ბრალი.

რვა ლიდერიდან სამს, ელენე ხოშტარიას, ზურაბ ჯაფარიძესა და გიორგი ვაშაძეს პროკურატურა ედავება, რომ „ოცნების“ ლიდერებსა და სხვა პირებს სანქციები მათი წყალობით დაუწესდათ.

  • რომელ ლიდერს რას ედავება პროკურატურა

ელენე ხოშტარიას ბრალი წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 319-ე მუხლით და 321-ე პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით – საბოტაჟი, აღნიშნული დანაშაულისთვის მატერიალური რესურსების მიწოდება და უცხო ქვეყნისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარება. ელენე ხოშტარიას 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.

ზურაბ ჯაფარიძეს ბრალი წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318-ე მუხლის პირველი ნაწილით და 319-ე მუხლით – საბოტაჟი და უცხო ქვეყნისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარება.

ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.

გიორგი ვაშაძეს ბრალი წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318-ე მუხლის პირველი ნაწილით და 319-ე მუხლით – საბოტაჟის და უცხო ქვეყნისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარების ფაქტზე.

ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში გიორგი ვაშაძეს 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.

მიხეილ სააკაშვილს ბრალი წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317-ე მუხლით – საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისაკენ ან სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისაკენ მოწოდება.

ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილს 3 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.

ნიკა გვარამიას ბრალი წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318-ე მუხლის პირველი ნაწილით – საბოტაჟი. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ნიკა გვარამიას 2-დან 4 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.

ნიკა მელიას ბრალი წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318-ე მუხლის პირველი ნაწილით – საბოტაჟი. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ნიკა მელიას 2-დან 4 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.

მამუკა ხაზარაძეს ბრალი წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318-ე მუხლის პირველი ნაწილით – საბოტაჟი. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მამუკა ხაზარაძეს 2-დან 4 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.

ბადრი ჯაფარიძეს ბრალი წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318-ე მუხლის პირველი ნაწილით – საბოტაჟი. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 2-დან 4 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.

ამავე თემაზე:

8 ოპოზიციური ლიდერის წინააღმდეგ პროკურატურამ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
რატომ ვერ ახერხებს ოპოზიცია ერთობას და რა შემთხვევაში შეძლებს? – ინტერვიუ
რატომ ვერ ახერხებს ოპოზიცია ერთობას და რა შემთხვევაში შეძლებს? – ინტერვიუ
„რაც უფრო მეტად დაჭიმავენ ზამბარას, მით უფრო მტკივნეულად მოხვდებათ“ – ჯანაშია პარტიების გაუქმებაზე
„რაც უფრო მეტად დაჭიმავენ ზამბარას, მით უფრო მტკივნეულად მოხვდებათ“ – ჯანაშია პარტიების გაუქმებაზე
თუ ახალი პოლიტიკური ძალები ვერ გამოჩნდება მალე, ეს შეიძლება დიდხანს ვეღარ მოხერხდეს – ინტერვიუ
თუ ახალი პოლიტიკური ძალები ვერ გამოჩნდება მალე, ეს შეიძლება დიდხანს ვეღარ მოხერხდეს – ინტერვიუ
რას აპირებს „ნაციონალური მოძრაობა“ 4 ოქტომბრის მოვლენების შემდეგ – ინტერვიუ
რას აპირებს „ნაციონალური მოძრაობა“ 4 ოქტომბრის მოვლენების შემდეგ – ინტერვიუ

უკრაინა შეძლებს რუსეთის შეტევის შეჩერებას აშშ-ის სწრაფი დახმარების შემთხვევაში – ISW

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 30 დეკემბერი

აგვისტოში უკრაინის 184 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა ომის გამო, მათ შორის 8 ბავშვი – გაერო

ქობულეთის შემოვლით გზაზე მაქსიმალური სიჩქარე 70 კმ/საათამდე შეამცირეს 07.11.2025
ქობულეთის შემოვლით გზაზე მაქსიმალური სიჩქარე 70 კმ/საათამდე შეამცირეს
პროკურატურამ დაარღვია კანონი, დასავლეთს მიანიჭა მტრული ქვეყნების სტატუსი – კომენტარი 07.11.2025
პროკურატურამ დაარღვია კანონი, დასავლეთს მიანიჭა მტრული ქვეყნების სტატუსი – კომენტარი
„მშობლები გვიან მიხვდებიან, რომ ეს სიჩუმე მათი შვილების სასარგებლოდ არ იყო“ – მასწავლებელი 07.11.2025
„მშობლები გვიან მიხვდებიან, რომ ეს სიჩუმე მათი შვილების სასარგებლოდ არ იყო“ – მასწავლებელი
რას ედავება პროკურატურა რვა ოპოზიციონერ ლიდერს 07.11.2025
რას ედავება პროკურატურა რვა ოპოზიციონერ ლიდერს
ბახმაროში კოტეჯების უკანონოდ მშენებლობის გამო 2 პირი დააკავეს 07.11.2025
ბახმაროში კოტეჯების უკანონოდ მშენებლობის გამო 2 პირი დააკავეს
157 906 ლარის მითვისების ფაქტზე ფოთის მერიის ყოფილ თანამშრომელს ბრალი წარუდგინეს 07.11.2025
157 906 ლარის მითვისების ფაქტზე ფოთის მერიის ყოფილ თანამშრომელს ბრალი წარუდგინეს