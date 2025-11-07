რას ედავება პროკურატურა რვა ოპოზიციონერ ლიდერს

6 ნოემბერს საქართველოს პროკურატურამ ოპოზიციის 8 ლიდერს სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებში დასდო ბრალი.
რვა ლიდერიდან სამს, ელენე ხოშტარიას, ზურაბ ჯაფარიძესა და გიორგი ვაშაძეს პროკურატურა ედავება, რომ „ოცნების“ ლიდერებსა და სხვა პირებს სანქციები მათი წყალობით დაუწესდათ.
- რომელ ლიდერს რას ედავება პროკურატურა
ელენე ხოშტარიას ბრალი წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 319-ე მუხლით და 321-ე პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით – საბოტაჟი, აღნიშნული დანაშაულისთვის მატერიალური რესურსების მიწოდება და უცხო ქვეყნისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარება. ელენე ხოშტარიას 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
ზურაბ ჯაფარიძეს ბრალი წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318-ე მუხლის პირველი ნაწილით და 319-ე მუხლით – საბოტაჟი და უცხო ქვეყნისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარება.
ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
გიორგი ვაშაძეს ბრალი წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318-ე მუხლის პირველი ნაწილით და 319-ე მუხლით – საბოტაჟის და უცხო ქვეყნისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარების ფაქტზე.
ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში გიორგი ვაშაძეს 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
მიხეილ სააკაშვილს ბრალი წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317-ე მუხლით – საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისაკენ ან სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისაკენ მოწოდება.
ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილს 3 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
ნიკა გვარამიას ბრალი წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318-ე მუხლის პირველი ნაწილით – საბოტაჟი. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ნიკა გვარამიას 2-დან 4 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
ნიკა მელიას ბრალი წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318-ე მუხლის პირველი ნაწილით – საბოტაჟი. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ნიკა მელიას 2-დან 4 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
მამუკა ხაზარაძეს ბრალი წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318-ე მუხლის პირველი ნაწილით – საბოტაჟი. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მამუკა ხაზარაძეს 2-დან 4 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
ბადრი ჯაფარიძეს ბრალი წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318-ე მუხლის პირველი ნაწილით – საბოტაჟი. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 2-დან 4 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
