ტრამპი კონგრესმენ ჯო უილსონს აქებს – „ჯო უილსონს აქვს ჩემი სრული მხარდაჭერა“

აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მხარდაჭერას უცხადებს კონგრესმენ ჯო უილსონს არჩევნებში. მის მიერ დაფუძნებულ სოციალურ ქსელში, Truth Social-ში ტრამპი წერს:
„კონგრესმენი ჯო უილსონი, რომელიც თავიდანვე იდგა ჩვენ გვერდით, არის სამხრეთ კაროლინას მე-2 კონგრესის ოლქის უდიდესი ჩემპიონი!
სამხრეთ კაროლინას არმიის ეროვნული გვარდიის პენსიაზე გასული პოლკოვნიკი და წარმომადგენელთა პალატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტის წევრი, ჯომ იცის ის გონიერება და სიმამაცე, რაც საჭიროა ჩვენი ქვეყნის დასაცავად, ჩვენი შესანიშნავი სამხედრო/ვეტერანების მხარდასაჭერად და ძალის მეშვეობით მშვიდობის დამყარებისთვის.
კონგრესში ჯო ბეჯითად მუშაობს, რათა შეინარჩუნოს ჩვენი ახლა უკვე ისედაც ძალიან დაცული საზღვარი კიდევ უფრო დაცულად, შეაჩეროს მიგრანტების დანაშაული, უზრუნველყოს კანონი და წესრიგი, გაზარდოს ჩვენი ეკონომიკა, შეამციროს გადასახადები და რეგულაციები, ხელი შეუწყოს ამერიკაში დამზადებულ პროდუქციას, იყოს ამერიკული ენერგეტიკული დომინირების ჩემპიონი, დაიცვას არჩევნების მთლიანობა და ჩვენი მუდმივად საფრთხის ქვეშ მყოფი მეორე შესწორება.
ჯო უილსონს აქვს ჩემი სრული და ტოტალური მხარდაჭერა ხელახლა არჩევისთვის — ის არასოდეს გაგიცრუებთ იმედებს!”.
რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი ივანიშვილის და მისი „ოცნების“ სანქცირების მომხრეა. უილსონი ხშირად ეხმიანება საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს და აშშ-ის ადმინისტრაციას რეაგირებისკენ მოუწოდებს. უილსონი არის ერთ-ერთი ავტორი „მეგობარი აქტის“, რომელიც „ოცნების“ სანქცირებას ითვალისწინებს.
___________
ფოტო ჯო უილსონის ინსტაგრამ გვერდიდან