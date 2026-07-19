„აშშ დაიღალა ტვირთის მარტო ტარებით“ – კონდოლიზა რაისის მკაცრი გაფრთხილება პარტნიორებს

ავტორი: ანა კალანდაძ, ვაშინგტონი
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- ფინანსური ულტიმატუმები და მოკავშირეებისგან მოლოდინები
შიდაეკონომიკური გამოწვევებით არსებული შეშფოთების ფონზე, „2026 წლის ასპენის უსაფრთხოების ფორუმზე“ ეროვნული უსაფრთხოების სფეროს ექვსმა წამყვანმა ლიდერმა, ამერიკის საერთაშორისო ვალდებულებებზე იმსჯელა.
აშშ-ის ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა კონდოლიზა რაისმა (ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაცია) მკაცრი გაფრთხილება გაუგზავნა საერთაშორისო პარტნიორებს: „მოკავშირეებს, რომლებიც ეყრდნობოდნენ აშშ-ის თავდაცვას და ამავდროულად მთელ ყურადღებას მხოლოდ საკუთარი სოციალური უზრუნველყოფის სისტემების გაფართოებაზე ამახვილებდნენ, არ ესმით, რა ხდება დღეს აშშ-ში. ამერიკა დაიღალა ტვირთის მარტო ტარებით.“
აშშ-ის ყოფილი თავდაცვის მდივანი, მარკ ესპერი (ტრამპის ადმინისტრაცია) მას სრულიად დაეთანხმა და აღნიშნა, რომ ნატოს პარტნიორებმა ფინანსური ტვირთი უნდა გაინაწილონ: „ჩვენ ვერ გავაგრძელებთ გლობალური უსაფრთხოების სუბსიდირებას, როდესაც სხვები საკუთარ შიდა სოციალურ კეთილდღეობაზე ზრუნავენ.“
- ტექნოლოგიური რეფორმები და უკრაინის ომი
როდესაც პანელური დისკუსიები რუსეთ-უკრაინის ომს შეეხო, რაისმა შეაქო უკრაინელების ბრძოლისუნარიანობა და აღნიშნა, რომ ისინი „საკმაოდ კარგად ართმევენ თავს საქმეს სადაზვერვო მიმართულებით“. მან ხაზი გაუსვა გეგმას, რომელიც უკრაინას საკუთარი თავდაცვითი შეიარაღების სისტემების წარმოების ლიცენზიას აძლევს, თუმცა ესპერმა რეალისტური პერსპექტივა შემოიტანა: „ქარხნების აშენებას საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდება.“
თავდაცვის მდივნის ყოფილმა მოადგილემ მიშელ ფლორნოიმ (ობამას ადმინისტრაცია) განაცხადა, რომ ეს კონფლიქტი პენტაგონის მხრიდან ტექნოლოგიური მიდგომების სასწრაფო გადახედვის საჭიროებას ამტკიცებს.
„თუ პენტაგონი ვერ შეძლებს ხისტი, ინდუსტრიული კულტურიდან პროგრამული უზრუნველყოფის სწრაფ შესყიდვაზე გადასვლას… ჩვენ ფრონტის ხაზზე მყოფ ძალებს ვღალატობთ,“ – აღნიშნა მან.
ეროვნული უსაფრთხოების ყოფილი მრჩეველი რობერტ ო’ბრაიენი (ტრამპის ადმინისტრაცია) მას დაეთანხმა და მოუწოდა მოკავშირეებს, შექმნან „ციფრული მდგრადობა ინტეგრაციის გზით“, რათა უზრუნველყონ პროგრამული უზრუნველყოფის უსაფრთხოება რეგიონული საფრთხეების წინაშე.
- დაპირისპირებული სტრატეგიები ახლო აღმოსავლეთსა და ირანში
ყველაზე დიდი აზრთა სხვადასხვაობა ირანთან მიმდინარე სამხედრო კონფლიქტმა გამოიწვია. სენატორმა კრის მერფიმ (აშშ-ის სენატი) მკაცრად გააკრიტიკა არსებული სტრატეგია და მას „ბოლო 20 წლის განმავლობაში ყველაზე დიდი საგარეო პოლიტიკური კატასტროფა“ უწოდა. მისი არგუმენტით, ნავთობის სანქციების შემსუბუქებით მხოლოდ იმისთვის, რომ საზღვაო გზები გახსნილიყო, აშშ-მა მოლაპარაკებების საუკეთესო ბერკეტი დათმო.
ო’ბრაიენი ამ პოზიციას მკვეთრად შეეწინააღმდეგა და სამხედროებს მოუწოდა, „მიაყენონ ძლიერი დარტყმა და დაასრულონ საქმე“ ირანის ნავთობის ინფრასტრუქტურის პირდაპირ მიზანში ამოღებით.
ეროვნული უსაფრთხოების ყოფილმა მრჩეველმა, სტივენ ჰედლიმ (ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაცია) ოქროს შუალედი შემოგვთავაზა: „ირანის წინააღმდეგ სანქციები უნდა გაგრძელდეს, თუმცა გააფრთხილა, რომ აშშ უნდა დაეყრდნოს ადგილობრივ პარტნიორებს, რადგან „ჩვენ არ ვაპირებთ სახმელეთო ჯარების გაგზავნას ირანში.“
რაისმა დისკუსია დაასრულა მკაფიო გაფრთხილებით ნაჩქარევი ბირთვული შეთანხმების წინააღმდეგ და აღნიშნა, რომ რეჟიმი „უნდა დარჩეს თავისი მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის ამარა.“