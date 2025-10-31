მთავარი,სიახლეები

შსს 1 მილიონი ლარის დრონებს იყიდის – ტენდერი გამოცხადდა

31.10.2025 •
შსს 1 მილიონი ლარის დრონებს იყიდის – ტენდერი გამოცხადდა
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ „სტრუქტურული დანაყოფების მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად, უპილოტო საფრენი აპარატების [დრონი] შესყიდვაზე“ ტენდერი გამოაცხადა.

შსს სხვადასხვა ზომის 40 დრონში მაქსიმუმ 1 მილიონ 66 ათას ლარს გადაიხდის. ტენდერიც ამ თანხითაა გამოცხადებული.

შესასყიდი დრონები:

  • მცირე ზომის მაღალი კლასიფიკაციის მქონე – 26 ცალი;
  • მოზრდილი ზომის – 12 ცალი
  • დიდი ზომის – 2 ცალი.

„შემოთავაზებული საქონელი უნდა იყოს ახალი, ქარხნული წარმოების, არ უნდა იყოს ექსპლუატაციაში ნამყოფი, უნდა იყოს ვარგისი, არ უნდა გამოავლინოს ხარვეზები, მისი მახასიათებლები სრულ შესაბამისობაში უნდა იყოს ტექნიკურ დავალებაში აღნიშნულ მაჩვენებლებთან“, – აღნიშნულია ტენდერში.

პრეტენდენტს თბილისში უნდა ჰქონდეს სერვისცენტრი. ამასთან, გამარჯვებულმა დიდი ზომის დრონებზე შს სამინისტროს თანამშრომლებს შესაბამისი ტრენინგი უნდა ჩაუტაროს.

ტენდერში წინადადებების მიღება 2025 წლის 26 ნოემბერს დაიწყება და ხუთ დღეში, პირველ დეკემბერს დასრულდება.

გამარჯვებულმა დრონები შსს-ს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 70 დღეში უნდა მიაწოდოს [მაგრამ არაუადრეს 2026 წლის 12 იანვრისა].

ილუსტრაცია გენერირებულია AI-ის [ხელოვნური ინტელექტი] მიერ.

შსს 1 მილიონად იყიდის სკანერებს თითისა და ხელისგულის ანაბეჭდების ამოსაცნობად

 

 

აჭარის საპატრულოს უფროსი გიორგი ხურცია აღარ არის
შსს 1 მილიონად იყიდის სკანერებს თითისა და ხელისგულის ანაბეჭდების ამოსაცნობად
3 დღეში 60 ადამიანი დააკავეს „გზის გადაკეტვის“ საბაბით – შსს
„ოცნების ქალაქში“ საბავშვო ბაღის აშენებას ბათუმის მერია გეგმავს – დაიხარჯება 6,6 მილიონი
გორული ვისკის საქმე – სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო შემოსავლების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილის მიმართ 31.10.2025
მინისტრის ყოფილ მოადგილეს ბრალდება წარუდგინეს – აუშენებელი საბავშვო ბაღების საქმე 31.10.2025
შსს 1 მილიონი ლარის დრონებს იყიდის – ტენდერი გამოცხადდა 31.10.2025
აჭარის საპატრულოს უფროსი გიორგი ხურცია აღარ არის 31.10.2025
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში 31.10.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 31 ოქტომბერი 31.10.2025
