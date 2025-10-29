„ამბასადორი“ ქობულეთის სოფელ ხალაში დამატებით 350 ათას კუბ.მ წიაღისეულს მოიპოვებს ულიცენზიოდ

ხელოვნური კუნძულისა და ნახევარკუნძულების მოწყობის მიზნით კომპანია „ამბასადორი ბათუმი აილენდს“ „ოცნების“ მთავრობამ ამჯერად 350 000 კუბური მეტრი სასარგებლო წიაღისეულის ულიცენზიოდ მოპოვების უფლება მისცა. კომპანია წიაღისეულს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, მაღალმთიან სოფელ ხალაში მოიპოვებს, 1 კუბურ მეტრში კი დაახლოებით 25 თეთრს გადაიხდის.
„ოცნების“ მთავრობა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან კომპანიის გათავისუფლების საფუძვლად „სახელმწიფოებრივ და საზოგადოებრივ ინტერესებს“ ასახელებს.
„სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით, ქალაქ ბათუმში, ოდისეი დიმიტრიადის ქუჩის მიმდებარედ, შავი ზღვის აკვატორიაში ხელოვნური კუნძულის/ნახევარკუნძულის მოწყობის მიზნით, შპს „ამბასადორი ბათუმი აილენდი“ 12 თვის ვადით გათავისუფლდეს სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან და მიეცეს უფლება, მოიპოვოს 350 000 კუბ.მეტრი სასარგებლო წიაღისეული [ხალას ანდეზიტები, ბაზალტები და ტუფობრექჩიები] ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ხალა“ – წერია 2025 წლის 20 ოქტომბრის განკარგულებაში, რომელსაც ხელს „ოცნების“ პრემიერი, ირაკლი კობახიძე აწერს.
„ამბასადორმა“ მოპოვებული სასარგებლო წიაღისეული მხოლოდ ხელოვნური კუნძულის/ნახევარკუნძულის მოწყობის მიზნით უნდა გამოიყენოს.
ამასთან, კომპანიამ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლებისთვის აღნიშნული განკარგულების ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში უნდა უზრუნველყოს 85 ათას 217 ლარის გადახდა.
განკარგულების მიხედვით, ლიცენზიისაგან გათავისუფლების საფუძველზე, „ამბასადორის“ მიერ წიაღით სარგებლობის პირობების შესრულების ზედამხედველობა გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა უნდა უზრუნველყოს.მთლიანობაში „ამბასადორზე“ ხელოვნური კუნძულის პროექტისთვის ზღვაში 1 443 223 კვადრატული მეტრი ფართობია გადაცემული აღნაგობის უფლებით. კომპანია ზღვაში ხელოვნურად შექმნილი ნახევარკუნძულის გარკვეულ ნაწილზე ცათამბჯენების მშენებლობას უკვე იწყებს.
რაც შეეხება წიაღისეულს, „ამბასადორი ბათუმი აილენდი“ ქობულეთის სოფელ ხალაში მას ულიცენზიოდ აქამდეც მოიპოვებდა.
სოფელ ხალაში 2024 წლის სექტემბერში „ბათუმელებიც“ იმყოფებოდა. როგორც გავარკვიეთ, „ამბასადორს“ ხალას მთებში ახალი კარიერები გამოუყვეს. კომპანიას აქედან ხელოვნური კუნძულისთვის ქვები/ლოდები გააქვს.
ამ თემაზე ვრცლად:
„გზასაც კი არ გვიკეთებენ“ – რას ამბობენ სოფელში, სადაც ბათუმის ხელოვნური კუნძულისთვის მთას შლიან