საკონსტიტუციო სასამართლოში განიხილება ჟურნალისტების სარჩელი პარლამენტის თავმჯდომარის წინააღმდეგ

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში დაიწყო ჟურნალისტების სარჩელის განხილვა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის წინააღმდეგ.
ჟურნალისტები ასაჩივრებენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებას, პარლამენტში ჟურნალისტების აკრედიტაციის წესის შესახებ.
„გიორგი კიკაბიძე, გენადი ქვაჩახია, ნათია ამირანაშვილი, რუსუდან დუმბაძე, თათია წოწონავა, ა(ა)იპ „სტუდია მონიტორი“ და სხვები საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის წინააღმდეგ“ – ასე ჰქვია გაერთიანებულ კონსტიტუციურ სარჩელებს.
სადავო რეგულაციები პარლამენტში აკრედიტებულ ჟურნალისტს ავალდებულებს, საქართველოს პარლამენტის წევრის, აპარატის თანამშრომლის ან პარლამენტში სტუმრად მყოფი პირის მიერ ინტერვიუს ჩაწერაზე უარის თქმის შემთხვევაში, შეწყვიტოს ინტერვიუ, ხოლო თუკი ჟურნალისტი ამ წესს არ დაიცავს, მას შეიძლება შეუჩერდეს აკრედიტაცია პირველ ჯერზე ერთი თვის ვადით, განმეორების შემთხვევაში კი – 6 თვის ვადით.
საქართველოს პარლამენტში ჟურნალისტებისთვის აკრედიტაციის წესი 2023 წლის 6 თებერვალს დამტკიცდა. ამ რეგულაციით ჟურნალისტებს მთელი რიგი შეზღუდვები დაუწესდათ.
ჟურნალისტები ასევე ასაჩივრებენ საქართველოს პარლამენტის შენობაში ჟურნალისტთა დაშვების, გადაადგილების ან მათი ტექნიკის გარკვეულ ადგილებში განლაგების შეზღუდვას „გასამართი ღონისძიების სპეციფიკურობიდან ან უსაფრთხოების რეჟიმიდან გამომდინარე“.
მაგალითისათვის, ონლაინმედიას დღემდე არ უშვებენ პარლამენტის შენობაში.
პირველად ონლაინმედიას 2024 წლის 15 აპრილს შეუზღუდეს პარლამენტში შესვლა, მაშინ როცა რუსული კანონი განიხილებოდა. მაშინ პარლამენტმა ეს „პარლამენტის სასახლეში სამუშაო და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფით“ ახსნა.
2024 წლის 26 ნოემბერს კი ონლაინმედიას პარლამენტში შესვლა განუსაზღვრელი დროით შეეზღუდა.