ღარიბაშვილის ცოლის ძმა: „უკანონო შემოსავლები და კორუფცია სხვადასხვა ცნებებია“

ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ირაკლი ღარიბაშვილის ცოლის ძმა, ალექსანდრე თამაზაშვილი, სუს-ის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი დაიკითხა და მან აღიარა უკანონო შემოსავლების მიღების ფაქტი, ფეისბუქზე გამოეხმაურა.
ალექსანდრე თამაზაშვილი წერს:
„უკანონო შემოსავლები და კორუფცია სხვადასხვა ცნებებია. დაველოდოთ გამოძიების დასრულებას და დასკვნები შემდეგ გამოვიტანოთ. დრო ყველაფერს აჩვენებს.
ერთში კი სრულიად დარწმუნებული ვარ, ირაკლის არასოდეს გადაუდგია საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგო ნაბიჯი და არც მომავალში გადადგამს, თუნდაც ეს საკუთარი თავის დაზიანებად დაუჯდეს“, – წერს ალექსანდრე თამაზაშვილი.
მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, ყოფილი პრემიერის, ირაკლი ღარიბაშვილის, სუს-ის ყოფილი უფროსის, გიორგი ლილუაშვილის, ყოფილი მთავარი პროკურორის, ოთარ ფარცხალაძისა და მათთან დაკავშირებული 8 პირის სახლში ჩხრეკა 17 ოქტომბერს ჩატარდა.
18 ოქტომბერს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა განაცხადა, რომ ჩხრეკის შედეგად „ქართული ოცნების“ ყოფილი მაღალჩინოსნების სახლებიდან დიდი ოდენობის ფული და ძვირფასეულობა ამოიღეს.
დღეს, 22 ოქტომბერს კი ასევე სუს-მა გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ანტიკორუფციულ სააგენტოში გამოიკითხა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ითანამშრომლა გამოძიებასთან და აღიარა წლების განმავლობაში უკანონო შემოსავლების მიღების ფაქტი.
ამის მიუხედავად, ირაკლი ღარიბაშვილი არ დაუკავებიათ. სუსი ამბობს, რომ მომდევნო დღეებში გამოძიება არსებული და დამატებით მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე იმსჯელებს მისი ქმედების დაკვალიფიცირების და აღკვეთის ღონისძიების შერჩევის საკითხზე.
პროკურატურამ დღეს ასევე გაავრცელა ინფორმაცია, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილ უფროსთან, გრიგოლ ლილუაშვილთან დაკავშირებული პირი, კობა ხუნდაძე დააკავეს.
ათივე განცხადებით, კობა ხუნდაძეს ბრალად ედება განსაკუთრებით დიდი ოდენობის დაუსაბუთებელი შემოსავლის ლეგალიზაცია.
პროკურატურის ცნობით, კობა ხუნდაძის სახლის ჩხრეკისას ამოღებულ იქნა 94 კონვერტად დახარისხებული სხვადასხვა რაოდენობის ფულადის თანხა, მთლიანობაში, 1 319 300 ამერიკული დოლარი.