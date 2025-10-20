მთავარი,სიახლეები

„ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დაეთანხმა, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობისგან გრანტის სახით 4 ავტოსატრანსპორტო საშუალება [Renault Trafic] მიიღოს.

„მოწონებულ იქნეს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის გადაწყვეტილება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთვის გრანტის სახით 4 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალების [Renault Trafic] გადმოცემის შესახებ.“ – წერია განკარგულებაში, რომელსაც ირაკლი კობახიძემ ხელი 2025 წლის 10 ოქტომბერს მოაწერა.

ანალოგიურ განკარგულებას თავდაცვის სამინისტროსათვის გრანტის სახით 1 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალების [VW Tiguan] გადმოცემის შესახებ, ირაკლი კობახიძემ მიმდინარე წლის ივლისშიც მოაწერა:

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
