კობახიძე თანახმაა აშშ-მ საქართველოს თავდაცვას გრანტის სახით 4 მანქანა გადასცეს

„ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დაეთანხმა, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობისგან გრანტის სახით 4 ავტოსატრანსპორტო საშუალება [Renault Trafic] მიიღოს.
„მოწონებულ იქნეს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის გადაწყვეტილება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთვის გრანტის სახით 4 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალების [Renault Trafic] გადმოცემის შესახებ.“ – წერია განკარგულებაში, რომელსაც ირაკლი კობახიძემ ხელი 2025 წლის 10 ოქტომბერს მოაწერა.
ანალოგიურ განკარგულებას თავდაცვის სამინისტროსათვის გრანტის სახით 1 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალების [VW Tiguan] გადმოცემის შესახებ, ირაკლი კობახიძემ მიმდინარე წლის ივლისშიც მოაწერა:
ამავე თემაზე:
კობახიძის მტკიცებით, აშშ-ის დახმარება პრაქტიკული თვალსაზრისით ნაკლებად საინტერესოა