სუს-ში ხელფასები ისევ გაიზარდა

„ოცნების“ მთავრობის 10 ოქტომბრის დადგენილებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში [სუს] მთელ რიგ თანამდებობებზე ხელფასები პირველი ოქტომბრიდან ისევ გაიზარდა. გაიზარდა წოდებრივი სარგოების ყოველთვიური განაკვეთებიც. სუს-ში ხელფასები და წოდებრივი სარგოები ბოლოს დაახლოებით ორი თვის წინ, 2025 წლის ივლისში დაადგინეს.
ივლისის დადგენილებით, მაგალითად, სუს-ის ადმინისტრაციის [დეპარტამენტის] უფროსის თანამდებობრივი სარგო იყო 9 590 ლარი, ოქტომბრის დადგენილებით კი – 10 550 ლარი [ანუ 960 ლარით მეტი] იქნება.
სუს-ის იურიდიული მთავარი სამმართველოს [წოდების მქონე] უფროსის ხელფასი 6 795 ლარის ნაცვლად იქნება 7 475 ლარი; გენერალური ინსპექციის უფროსის ხელფასიც იქნება 10 550 ლარი, 9 590-ის ნაცვლად; სამსახურის უფროსის ხელფასი 4 145 ლარით განისაზღვრა [იყო 3 765 ლარი]; სპეციალისტის – 2 115 ლარი იქნება [იყო 1 920 ლარი] და ა.შ.
2025 წლის სექტემბერში, სუსში შეიქმნა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი. ამ დეპარტამენტის [წოდების მქონე] უფროსის ხელფასი 9 590 ლარით განისაზღვრა. ოქტომბრის დადგენილებით კი, აღნიშნული დეპარტამენტის უფროსის ხელფასიც გაიზარდა და 10 550 ლარი იქნება.
რაც შეეხება უშუალოდ სუს-ის უფროსის ხელფასს [თანამდებობრივ სარგოს], ის ოქტომბრის დადგენილებით არ შეცვლილა, თუმცა შარშანდელთან შედარებით 1 235 ლარით არის გაზრდილი და 13 580 ლარია – წოდების მქონე მოსამსახურისთვის [წოდების არმქონე უფროსის ხელფასი კი 12 410 ლარითაა განსაზღვრული].
ირაკლი კობახიძემ, 2025 წლის 3 სექტემბრის ბრძანებით, სუს-ის მოქმედ უფროსს, „პოლიციის ლეიტენანტ, მამუკა მდინარაძეს „სახელმწიფო უსაფრთხოების ლეიტენანტის“ წოდება მიანიჭა.
ოქტომბრის ახალი დადგენილებით გაიზარდა ასევე სუს-ში დასაქმებულთა წოდებრივი სარგოს ყოველთვიური განაკვეთებიც [მაგალითად გენერალ-პოლკოვნიკი 670 ლარს მიიღებს თვეში, 605 ლარის ნაცვლად; გენერალ-ლეიტენანტი – 645 ლარს [იყო 585 ლარი]; ლეიტენანტი 90 ლარს თვეში, 80 ლარის ნაცვლად; და ა.შ]:
თანამდებობრივი და წოდებრივი სარგოების [ანუ ხელფასის] გარდა სუს-ის სახელმწიფო სპეციალური ან/და სამხედრო წოდების მქონე მოსამსახურეები იღებენ წოდებით ნამსახურები კალენდარული წლების მიხედვით ხელფასზე ყოველთვიურ პროცენტულ (წელთა ნამსახურობის) დანამატს შემდეგი ოდენობით:
1-დან 2 წლამდე − ხელფასის 5%;
2-დან 5 წლამდე − 10%;
5-დან 10 წლამდე −15%;
10 წელი და მეტი − 20%.
ამასთან, „მოხელეს, რომელსაც უკავია შტატით გათვალისწინებული თანამდებობა და არ გააჩნია წოდება, ამ წოდების მინიჭების შემთხვევაში, ყოველთვიური პროცენტული [წელთა ნამსახურობის] დანამატის დაანგარიშებისას, განსაკუთრებულ შემთხვევებში სუს-ის უფროსის თანხმობით, ნამსახურობაში ჩაეთვლება სამსახურის სისტემაში წოდების გარეშე მუშაობის პერიოდიც“.
საქართველოს 2025 წლის ბიუჯეტის მიხედვით სუს-ის დაფინანსება 2023 წელს იყო 179,9 მილიონი ლარი, 2024 წელს – 210 მილიონი ლარი, 2025 წლისთვის კი 0 226 მილიონი ლარი.
მომუშავეთა რიცხოვნობა ბიუჯეტის მიხედვით არ შეცვლილა და 3 850 კაცს შეადგენს. უშუალოდ ხელფასებისთვის კი სუს-მა სულ, ზემოთ აღნიშნული წლების მიხედვით დახარჯა შესაბამისად – 112,7 მილიონი, 125,7 მილიონი ლარი და 2025 წლისთვის გაწერილია 138,7 მილიონი ლარი.
მამუკა მდინარაძე სუსის უფროსად 2025 წლის აგვისტოში დანიშნეს. მან ამ პოსტზე ანრი ოხანაშვილი ჩაანაცვლა, რომელიც სუსის უფროსად ამავე წლის აპრილიდან მუშაობდა. მანამდე სუს-ის უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი იყო.
ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით, გრიგოლ ლილუაშვილს სუს-ის უფროსად მუშაობის დროს გასულ, 2025 წელს ჯამში ხელფასის სახით ხელზე აღებული აქვს 141 ათას 274 ლარი.
