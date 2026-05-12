ვის რამდენი ხელფასი აქვს ქობულეთის მერიაში – აქ საშტატო ნუსხა შეამცირეს

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ქობულეთის მერიის განახლებული საშტატო ნუსხა და შესაბამისი თანამდებობრივი სარგოები დაამტკიცა.
ახალი დადგენილებით, ქობულეთის მერიის საშტატო ნუსხა შემცირდა.
საქმე ისაა, რომ 2026 წლის საშტატო ნუსხა გასული წლის დეკემბერში დაამტკიცეს. მაცნეზე გამოქვეყნებულ ნუსხაში 187 შტატი იყო გათვალისწინებული.
2026 წლის აპრილში საშტატო ნუსხა კი 154-მდე შეამცირეს და თავიდან დაამტკიცეს.
განახლებული საშტატო ნუსხის მიხედვით, ქობულეთის მერის ხელფასი 8 ათასი ლარია, მერის პირველი მოადგილის – 5 600, ხოლო მერის მოადგილეების – 5 120.
3 680 ლარითაა განსაზღვრული ქობულეთის მერიაში დასაქმებული სხვადასხვა სამსახურის უფროსის ხელფასი, 2 800 ლარით განისაზღვრა განყოფილების უფროსების ხელფასი, მეორე კატეგორიის სპეციალისტების ხელფასი 2 400 ლარია, ხოლო მესამე კატეგორიის სპეციალისტის – 2 080 ლარი.
2 240 ლარით განისაზღვრა ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლების ხელფასი. ყველაზე დაბალ ანაზღაურებას, 1 360 ლარს ქობულეთის მერიაში ადმინისტრაციულ ერთეულებში ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები იღებენ.
_______________
ფოტოზე: ქობულეთის საკრებულო