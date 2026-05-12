მთავარი,სიახლეები

ვის რამდენი ხელფასი აქვს ქობულეთის მერიაში – აქ საშტატო ნუსხა შეამცირეს

12.05.2026
ვის რამდენი ხელფასი აქვს ქობულეთის მერიაში – აქ საშტატო ნუსხა შეამცირეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ქობულეთის მერიის განახლებული საშტატო ნუსხა და შესაბამისი თანამდებობრივი სარგოები დაამტკიცა.

ახალი დადგენილებით, ქობულეთის მერიის საშტატო ნუსხა შემცირდა.

საქმე ისაა, რომ 2026 წლის საშტატო ნუსხა გასული წლის დეკემბერში დაამტკიცეს. მაცნეზე გამოქვეყნებულ ნუსხაში 187 შტატი იყო გათვალისწინებული.

2026 წლის აპრილში საშტატო ნუსხა კი 154-მდე შეამცირეს და თავიდან დაამტკიცეს.

განახლებული საშტატო ნუსხის მიხედვით, ქობულეთის მერის ხელფასი 8 ათასი ლარია, მერის პირველი მოადგილის – 5 600, ხოლო მერის მოადგილეების – 5 120.

3 680 ლარითაა განსაზღვრული ქობულეთის მერიაში დასაქმებული სხვადასხვა სამსახურის უფროსის ხელფასი, 2 800 ლარით განისაზღვრა განყოფილების უფროსების ხელფასი, მეორე კატეგორიის სპეციალისტების ხელფასი 2 400 ლარია, ხოლო მესამე კატეგორიის სპეციალისტის – 2 080 ლარი.

2 240 ლარით განისაზღვრა ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლების ხელფასი. ყველაზე დაბალ ანაზღაურებას, 1 360 ლარს ქობულეთის მერიაში ადმინისტრაციულ ერთეულებში ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები იღებენ.

_______________

ფოტოზე: ქობულეთის საკრებულო

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„ცხარე კურცხლით ვტირით ლეღვას ნახევარი“ – რას ჰყვებიან მეთხილეები „ოცნების“ მიერ სუბსიდიის გაუქმებაზე
„ცხარე კურცხლით ვტირით ლეღვას ნახევარი“ – რას ჰყვებიან მეთხილეები „ოცნების“ მიერ სუბსიდიის გაუქმებაზე
ქობულეთში კიდევ ათობით კომერციულ ობიექტს დაანგრევენ – მერიის განმარტება
ქობულეთში კიდევ ათობით კომერციულ ობიექტს დაანგრევენ – მერიის განმარტება
„გამწარებულია ხალხი“ – რატომ ჩადგეს ჯებირი გვირაბთან, სადაც გზა სახალვაშოსკენ მიდის
„გამწარებულია ხალხი“ – რატომ ჩადგეს ჯებირი გვირაბთან, სადაც გზა სახალვაშოსკენ მიდის
ბათუმი ქობულეთს 8 ახალ ავტობუსს უსასყიდლოდ გადასცემს – მათი ღირებულება 2,7 მილიონი ლარია
ბათუმი ქობულეთს 8 ახალ ავტობუსს უსასყიდლოდ გადასცემს – მათი ღირებულება 2,7 მილიონი ლარია

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 10 მარტი

ჩვენ გვყავს 880 ათასი მებრძოლი – ზელენსკი

ოდესაში რუსეთის დრონების თავდასხმის შედეგად ხუთი ადამიანი დაშავდა

ვის რამდენი ხელფასი აქვს ქობულეთის მერიაში – აქ საშტატო ნუსხა შეამცირეს 12.05.2026
ვის რამდენი ხელფასი აქვს ქობულეთის მერიაში – აქ საშტატო ნუსხა შეამცირეს
რაგბის ნაკრების ყოფილ კაპიტანს, მერაბ შარიქაძეს 11-წლიანი დისკვალიფიკაცია მისცეს 12.05.2026
რაგბის ნაკრების ყოფილ კაპიტანს, მერაბ შარიქაძეს 11-წლიანი დისკვალიფიკაცია მისცეს
ხულოს საკრებულოს წევრი ემიგრაციაში მიდის – „ვიმუშავებ რესტორანში“ 12.05.2026
ხულოს საკრებულოს წევრი ემიგრაციაში მიდის – „ვიმუშავებ რესტორანში“
აჭარაში უმუშევრობის დონე 9.4 პროცენტია – საქსტატი 12.05.2026
აჭარაში უმუშევრობის დონე 9.4 პროცენტია – საქსტატი
1 მლნ ლარის მითვისების ბრალდებით კომპანიის დირექტორი დააკავეს 12.05.2026
1 მლნ ლარის მითვისების ბრალდებით კომპანიის დირექტორი დააკავეს
ვინ არიან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრები 12.05.2026
ვინ არიან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრები