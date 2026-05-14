სუს-ის ყოფილმა უფროსმა შესაძლოა საბოლოო განაჩენი სტრასბურგში გაასაჩივროს

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის, გრიგოლ ლილუაშვილის საბოლოო განაჩენი შესაძლოა სტრასბურგში გაასაჩივრონ.
ამის შესახებ ინფორმაცია 13 მაისს, სასამართლო სხდომის დასრულების შემდეგ, გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატმა ლანა ცერცვაძემ გაავრცელა.
ჟურნალისტებმა ადვოკატს ჰკითხეს, აქვს თუ არა სუს-ის ყოფილ უფროსს სამართლიანი სასამართლოს იმედი.
„ევროსასამართლოში არამარტო შემაჯამებელ გადაწყვეტილებას წავიღებთ. გარკვეული სახის გადაწყვეტილებები, რაზედაც უარი გვეთქვა, ესეც შესაძლებელია იქნეს გასაჩივრებული.
მათ შორის, იმგვარი სახის ინფორმაცია, როგორიც არის გამამართლებელი მტკიცებულებების დაცვის მხარისათვის დამალვა, რაც ფიზიკურად არ გადმოცემია დაცვის მხარეს,“ – თქვა ლანა ცერცვაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას.
13 მაისს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გრიგოლ ლილუაშვილის მორიგი სასამართლო პროცესი გაიმართა.
სუს-ის ყოფილ უფროსს ე.წ. ბაგა-ბაღების საქმეზე ასამართლებენ.
13 მაისს მოწმეები დაკითხეს.
სასამართლო პროცესი დახურულია. საჯაროდ მხოლოდ ის ინფორმაციაა ხელმისაწვდომი, რასაც პროცესის დასრულების შემდეგ მხარეები – პროკურატურა და ბრალდებულის ადვოკატები ავრცელებენ ხოლმე.
პროკურორ მარიამ ბერძენიშვილის თქმით, 13 მაისს გამართულ პროცესზე მტკიცებულებების გამოკვლევა დაიწყო და 5 მოწმე დაიკითხა. პროკურორის მტკიცებით, მოწმეების მიერ სასამართლოსთვის მიცემული ჩვენებით დასტურდება ის პოზიცია, რაც ბრალდებას აქვს.
პროკურორის თქმით, ის მოწმეთა ჩვენებების შინაარსში ვერ შევა, რადგან კიდევ რამდენიმე პირია დასაკითხი.
„ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს დირექტორი როდესაც იყო კახაბერ გვანცელაძე და შესაბამის პოზიციას იკავებდა იმ დროისათვის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ბრალდებული გრიგოლ ლილუაშვილი, ამ პერიოდში ხდებოდა სხვადასხვა მეწარმე სუბიექტებისაგან თანხის აღება.
მათ უნდა უზრუნველეყოთ, რომ ტენდერის შესაბამისად მოეხდინათ ბაგა-ბაღების უზრუნველყოფა სხვადასხვა ტექნიკით და შესაბამისად, უკვე მონაწილეობის ფარგლებში, რომ ეს მონაწილეობა განხორციელებულიყო, ეს სქემა შესრულებულიყო, გადმოეცემოდათ მათ თანხა და შესაბამისად ნაწილდებოდა.
ვთქვათ ჭურჭლის სარეცხი მანქანა, მტვერსასრუტი და სხვა ტექნიკა რაც შეიძლება კონკრეტულ ბაღს გააჩნდეს. მეტ დეტალს ვერ ჩავშლი.
ამ საქმეში რომ არ არსებობდეს პირდაპირი მტკიცებულებები, თითოეულ ეპიზოდთან მიმართებით, პროკურატურა არ წარუდგენდა ბრალს გრიგოლ ლილუაშვილს“, – განაცხადა მარიამ ბერძენიშვილმა.
ლილუაშვილის ადვოკატმა ლანა ცერცვაძემ ვრცლად ისაუბრა 13 მაისს გამართულ სასამართლო პროცესზე და პროკურორისგან განსხვავებული ინფორმაცია მიაწოდა ჟურნალისტებს.
კერძოდ, ლილუაშვილის ადვოკატმა თქვა, რომ ბაგა-ბაღების სააგენტოს ეპიზოდზე მოწმეების დაკითხვისას ყველა მათგანმა გამორიცხა რაიმე ფორმით ლილუაშვილის მონაწილეობა ამ საქმეში.
„ხუთი მოწმე დაიკითხა. ცალსახად შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ არცერთ მათგანს ნაცნობობაც კი არ აკავშირებს გრიგოლ ლილუაშვილთან. ცალსახად ხუთივე მათგანმა გამორიცხა ბატონი გრიგოლ ლილუაშვილის რაიმე ფორმით მონაწილეობა იმ ეპიზოდთან დაკავშირებით, რაც წარდგენილი აქვს მას ე.წ. ბაღების ეპიზოდთან მიმართებაში.
არცერთი მოწმის მხრიდან არ დადასტურებულა და არ თქმულა, რომ გრიგოლ ლილუაშვილს რაიმე ფორმით შემხებლობა ან ჩართულობა ჰქონდა ე.წ. ბაღების ეპიზოდთან,“ – თქვა ლანა ცერცვაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას.
ადვოკატის თქმით, ბრალდების მხარემ დაცვის მხარეს სრულყოფილად არ გადასცა საქმის მასალები. ეს კიდევ ერთი ფაქტორი შეიძლება გახდეს, რის გამოც სუს-ის უფროსის საქმე სტრასბურგში წავა.
ჟურნალისტების კითხვაზე, პროკურატურამ დაუმალა თუ არა დაცვის მხარეს მტკიცებულებები, ადვოკატმა უპასუხა:
„დიახ, დიახ, გამამართლებელი სახის მტკიცებულებებზეა საუბარი.
სრული მოცულობით ჩვენ არ გადმოგვეცა მტკიცებულებები. რასაც შესაბამისი პროცედურების დაცვით, ბუნებრივია, დაცვის მხარე ასაჩივრებს,“ – თქვა ლანა ცერცვაძემ.
გრიგოლ ლილუაშვილი 2025 წლის 23 დეკემბერს დააკავეს.
სახელმწიფო ბრალდება მას ედავება სისხლის სამართლის კოდექსის 338-ე მუხლის დარღვევას, რაც გულისხმობს განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ქრთამის აღებას ჯგუფის მიერ.
გენერალური პროკურორის, გიორგი გვარაკიძის განცხადებით, სუს-ის ყოფილ უფროსს ბრალად ედება ქრთამის აღება პროკურატურის წარმოებაში არსებულ რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმეში. მათ შორის, ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილის, რომეო მიქაუტაძის მიმართ დაწყებულ სისხლისსამართლებრივი დევნის საქმეში.
