ბათუმში თაღლითობის მუხლით ორი პირი დავაკავეთ – შსს

12.10.2025 •
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ბათუმის საქალაქო სამმართველოს თანამშრომლებმა, სხვადასხვა დროს ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, წარსულში ნასამართლევი 2 პირი: 1988 წელს დაბადებული გ.ზ. და 2000 წელს დაბადებული ბ.ხ. თაღლითობის ბრალდებით დააკავეს.

დანაშაული 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ ერთ-ერთი ბრალდებული გ.ზ. მოტყუებით, მართლსაწინააღმდეგოდ  მისაკუთრების მიზნით დაეუფლა ერთ-ერთი მოქალაქის – 1986 წელს დაბადებული  ე.ჯ. -ს კუთვნილ ორ ავტომობილს.

კერძოდ, ბრალდებული  დაზარალებულს დაჰპირდა, რომ მისგან შეძენილი ავტომობილების  საფასურს  ნაწილ-ნაწილ გადაუხდიდა, თუმცა შეთანხმება არ შეასრულა.

აღნიშნული დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად ე.ჯ.-ს  30 167 ლარის, დიდი ოდენობით ქონებრივი ზიანი მიადგა. გამოძიებით, ასევე, დადგინდა, რომ ბრალდებული თაღლითურად დაეუფლა კიდევ ერთი მოქალაქის თანხას.

რაც შეეხება თაღლითობის  ბრალდებით დაკავებულ კიდევ ერთ პირს  ბ.ხ. – ს,  გამოძიებით დადგენილია, რომ ბრალდებული მართლსაწინააღმდეგოდ დაეუფლა ერთ-ერთი საწარმოს  50 000 ლარამდე  ღირებულების ხორცპროდუქტს.

თაღლითობის ფაქტებზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლით მიმდინარეობს.

დანაშაული  9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

