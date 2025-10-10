ვის და რომელ კლინიკაში შეუძლია გრიპზე აცრა უფასოდ აჭარაში

„ქვეყნის მასშტაბით, სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია დაიწყო. აცრა, ყველა მოქალაქისთვის, უფასოდ იქნება ხელმისაწვდომი“. ამის შესახებ ინფორმაცია დღეს, 10 ოქტომბერს, საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულმა [NCDC] ცენტრმა გაავრცელა.
მიუხედავად ამისა, ბათუმში, ზოგიერთი სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც ჩართულია იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამაში, უარს ეუბნება მოქალაქეებს აცრაზე [იმ მიზეზით, რომ უფასოდ აცრა შეუძლიათ მხოლოდ რისკ ჯგუფში შემავალ ბენეფიციარებს, ამა თუ იმ დაზღვევის მქონეს და სხვ.].
„ბათუმელები“ დაუკავშირდა NCDC-ს სადაც გვითხრეს, რომ მათ მიერ გამოქვეყნებულ „2025-2026 წლების სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო აცრის სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულებების ნუსხაში“ შეტანილი კლინიკები ვალდებული არიან გრიპზე ნებისმიერი მოქალაქე [6 თვის და ზემოთ] აცრან.
„ყველა ეს კლინიკა მომარაგებულია შესაბამისი ვაქცინით“ – გვითხრეს ცენტრში.
კლინიკების ჩამონათვალი აჭარაში სადაც გრიპზე უფასოდ აცრაა შესაძლებელი:
„2025-2026 წლების სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო აცრის სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულებების ნუსხა“ სრულად ნახეთ ამ ბმულზე
„2025 – 2026 წლების გრიპის სეზონისთვის საქართველოს მასშტაბით, გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია, საქართველოს მოქალაქეობის მქონე ნებისმიერი პირისთვის 6 თვის ასაკიდან, დაიწყოს 2025 წლის 10 ოქტომბერს და გაგრძელდეს ქვეყანაში ვაქცინის მარაგის ამოწურვამდე.“ – აღნიშნულია NCDC-ს გენერალური დირექტორის 2025 წლის 9 ოქტომბრის ბრძანებაში.
„იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, საქართველომ, 200 000 დოზა ფრანგული წარმოების, ოთხკომპონენტიანი, (SANOFI WINTHROP INDUSTRIE-ის VaxigripTetra) სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა შეიძინა, რომელიც ერთ-ერთია ჯანმოს მიერ რეკომენდებულ ვაქცინებს შორის. ვაქცინა მორგებულია იმ შტამებზე, რომელთა ცირკულაცია მოსალოდნელია გრიპის სეზონზე.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ვაქცინაცია მაღალი რისკის / ქრონიკული დაავადების მქონე პირებისთვის, რადგან ზოგიერთი ადამიანისთვის გრიპი შესაძლოა სახიფათო დაავადებად იქცეს.
აცრა ვაქცინაციის სერვისის მიმწოდებელ სამედიცინო დაწესებულებებსა და პოლიკლინიკებში 6 თვის ასაკიდანაა შესაძლებელი და ბენეფიციარებისთვის სრულად უფასოა.“ – აღნიშნულია NCDC-ს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.