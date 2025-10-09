მთავარი,სიახლეები

ბორჯომში, „პლატოზე“, 5 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთს ტყის სტატუსს შეუწყვეტენ და გაყიდიან

09.10.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ქალაქ ბორჯომში, „ოცნების“ მთავრობის განკარგულებით, 4,9 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს შეუწყდა ტყის სტატუსი და მას პირობებიან აუქციონზე გაყიდიან. საწყისი გასაყიდი ფასი 3,94 მილიონი ლარი იქნება. მომავალმა მესაკუთრემ აქ „გამაჯანსაღებელ-დასასვენებელი კომპლექსი“ უნდა შექმნას.

„განხორციელდეს სახელმწიფო ტყის საზღვრის კორექტირება და სახელმწიფო ტყის სტატუსი შეუწყდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, ქალაქ ბორჯომში, „პლატოზე“ მდებარე 49 246.00 კვ/მ არასასოფლო-სამეურწეო [სახელმწიფო ტყის ფონდი] დანიშნულების მიწის ნაკვეთს“ – აღნიშნულია 2025 წლის 1-ელი ოქტომბრის განკარგულებაში, რომელსაც ხელს ირაკლი კობახიძე აწერს.

მთავრობის განკარგულებიდან

ამავე განკარგულებით მოწონებულია სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია აღნიშნული მიწის ნაკვეთის პირობებიან ელექტრონულ აუქციონზე პრივატიზების და საწყის გასაყიდ ფასად 3 მილიონ 940 ათასი ლარით განსაზღვრის თაობაზე.

ბორჯომის „პლატოზე“ მდებარე ნაკვეთი შემდეგი პირობებით გაიყიდება:

საპრივატიზებო თანხის გადახდა ელექტრონული აუქციონის დასრულებიდან არაუმეტეს 45 დღის ვადაში;

შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 12 თვის ვადაში 500 ათასი ლარის ოდენობის ფულადი კომპენსაციის გადახდა ეროვნული სატყეო სააგენტოს ანგარიშზე;

შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 32 თვის ვადაში, პირადად ან მესამე პირის მეშვეობით, უძრავ ქონებაზე ან მის ნაწილზე გამაჯანსაღებელ-დასასვენებელი კომპლექსის შექმნას (რაც მოიცავს (მაგრამ შესაძლოა, არ შემოიფარგლებოდეს) ღია ან/და დახურული ტიპის აუზ(ებ)ს, სპორტულ მოედნებს (რაც მოიცავს (მაგრამ შესაძლოა, არ შემოიფარგლებოდეს) ჩოგბურთის და პადელის სათამაშო მოედნებს),

არანაკლებ 30 ავტომობილზე გათვლილ ავტოსადგომ(ებ)ს, გარე განათების მოწყობას, უძრავი ქონების ან მისი ნაწილის გამწვანებას), საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი შენობა-ნაგებობ(ებ)ის კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით ექსპლუატაციაში მიღება და გამაჯანსაღებელ-დასასვენებელი კომპლექსის ფუნქციონირების დაწყება;

ვალდებულების შესრულების მიზნით არანაკლებ 2 მილიონი ლარის ინვესტიციის (დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინების გარეშე) განხორციელება;

უძრავი ქონების არანაკლებ 75% ფართობზე არსებული მერქნიანი მცენარეებისა და ბუნებრივი ეკოსისტემების შენარჩუნება/დაცვა“.

ბორჯომი. წითელი ფერით მონიშნულია ადგილი, რომელსაც ტყის სტატუსი შეუწყვიტეს. ამ ნაკვეთს აუქციონზე პირობებით გაყიდიან.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
