ბორჯომში, „პლატოზე“, 5 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთს ტყის სტატუსს შეუწყვეტენ და გაყიდიან

ქალაქ ბორჯომში, „ოცნების“ მთავრობის განკარგულებით, 4,9 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს შეუწყდა ტყის სტატუსი და მას პირობებიან აუქციონზე გაყიდიან. საწყისი გასაყიდი ფასი 3,94 მილიონი ლარი იქნება. მომავალმა მესაკუთრემ აქ „გამაჯანსაღებელ-დასასვენებელი კომპლექსი“ უნდა შექმნას.
„განხორციელდეს სახელმწიფო ტყის საზღვრის კორექტირება და სახელმწიფო ტყის სტატუსი შეუწყდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, ქალაქ ბორჯომში, „პლატოზე“ მდებარე 49 246.00 კვ/მ არასასოფლო-სამეურწეო [სახელმწიფო ტყის ფონდი] დანიშნულების მიწის ნაკვეთს“ – აღნიშნულია 2025 წლის 1-ელი ოქტომბრის განკარგულებაში, რომელსაც ხელს ირაკლი კობახიძე აწერს.
ამავე განკარგულებით მოწონებულია სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია აღნიშნული მიწის ნაკვეთის პირობებიან ელექტრონულ აუქციონზე პრივატიზების და საწყის გასაყიდ ფასად 3 მილიონ 940 ათასი ლარით განსაზღვრის თაობაზე.
ბორჯომის „პლატოზე“ მდებარე ნაკვეთი შემდეგი პირობებით გაიყიდება:
საპრივატიზებო თანხის გადახდა ელექტრონული აუქციონის დასრულებიდან არაუმეტეს 45 დღის ვადაში;
შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 12 თვის ვადაში 500 ათასი ლარის ოდენობის ფულადი კომპენსაციის გადახდა ეროვნული სატყეო სააგენტოს ანგარიშზე;
შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 32 თვის ვადაში, პირადად ან მესამე პირის მეშვეობით, უძრავ ქონებაზე ან მის ნაწილზე გამაჯანსაღებელ-დასასვენებელი კომპლექსის შექმნას (რაც მოიცავს (მაგრამ შესაძლოა, არ შემოიფარგლებოდეს) ღია ან/და დახურული ტიპის აუზ(ებ)ს, სპორტულ მოედნებს (რაც მოიცავს (მაგრამ შესაძლოა, არ შემოიფარგლებოდეს) ჩოგბურთის და პადელის სათამაშო მოედნებს),
არანაკლებ 30 ავტომობილზე გათვლილ ავტოსადგომ(ებ)ს, გარე განათების მოწყობას, უძრავი ქონების ან მისი ნაწილის გამწვანებას), საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი შენობა-ნაგებობ(ებ)ის კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით ექსპლუატაციაში მიღება და გამაჯანსაღებელ-დასასვენებელი კომპლექსის ფუნქციონირების დაწყება;
ვალდებულების შესრულების მიზნით არანაკლებ 2 მილიონი ლარის ინვესტიციის (დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინების გარეშე) განხორციელება;
უძრავი ქონების არანაკლებ 75% ფართობზე არსებული მერქნიანი მცენარეებისა და ბუნებრივი ეკოსისტემების შენარჩუნება/დაცვა“.