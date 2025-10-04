მთავარი,სიახლეები

დემოკრატიას ვერ გააჩუმებ, მოლდოვა თქვენს გვერდითაა – მაია სანდუ

04.10.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ დღეს, 4 ოქტომბერს თბილისში მრავალათასიან საპროტესტო აქციას პლატფორმა X-ზე ეხმიანება:

„ჩემი ფიქრები ქართველ ხალხთანაა, რომელიც თავისუფლებისა და საკუთარი ევროპული მომავლისთვის იბრძვის.

დემოკრატიის გაჩუმება შეუძლებელია. მოლდოვა თქვენს გვერდითაა“ – წერს მაია სანდუ.

დღეს, 4 ოქტომბერს, თბილისში ხალხმრავალი საპროტესტო მიმდინარეობს, „ქართული ოცნება“ კი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებს ზეიმობს.

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოში ჩატარდა „ოცნების“ მასშტაბური რეპრესიების ფონზე – ამ დროისთვის ქვეყანას ჰყავს 60-ზე მეტი პოლიტპატიმარი, მათ შორის არიან საპროტესტო აქციებზე დაკავებული პირები, რომელთა მიმართაც არ არსებობს დანაშაულის ობიექტური მტკიცებულებები, აქტივისტები და პოლიტიკოსები.

საპროტესტო აქცია თბილისში ამ წუთებშიც [22:00 სთ] გრძელდება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
