დემოკრატიას ვერ გააჩუმებ, მოლდოვა თქვენს გვერდითაა – მაია სანდუ

მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ დღეს, 4 ოქტომბერს თბილისში მრავალათასიან საპროტესტო აქციას პლატფორმა X-ზე ეხმიანება:
„ჩემი ფიქრები ქართველ ხალხთანაა, რომელიც თავისუფლებისა და საკუთარი ევროპული მომავლისთვის იბრძვის.
დემოკრატიის გაჩუმება შეუძლებელია. მოლდოვა თქვენს გვერდითაა“ – წერს მაია სანდუ.
დღეს, 4 ოქტომბერს, თბილისში ხალხმრავალი საპროტესტო მიმდინარეობს, „ქართული ოცნება“ კი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებს ზეიმობს.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოში ჩატარდა „ოცნების“ მასშტაბური რეპრესიების ფონზე – ამ დროისთვის ქვეყანას ჰყავს 60-ზე მეტი პოლიტპატიმარი, მათ შორის არიან საპროტესტო აქციებზე დაკავებული პირები, რომელთა მიმართაც არ არსებობს დანაშაულის ობიექტური მტკიცებულებები, აქტივისტები და პოლიტიკოსები.
საპროტესტო აქცია თბილისში ამ წუთებშიც [22:00 სთ] გრძელდება.