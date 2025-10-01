მთავარი,სიახლეები

ბათუმში დააკავეს პირი, რომელმაც საპროტესტო აქციის მონაწილეებს და პოლიციას აგინა

ბათუმში დააკავეს პირი, რომელმაც საპროტესტო აქციის მონაწილეებს და პოლიციას აგინა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 1 ოქტომბერს, ბათუმში, საკონსტიტუციო სასამართლოსთან მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე დააკავეს პირი, რომელიც საპროტესტო აქციის მონაწილეებთან მივიდა და მათ პროვოცირებას შეეცადა.

მან ჯერ აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს მიაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა, შემდეგ კი, როცა აქციის მონაწილეებმა მისი აქციიდან გარიდება სცადეს, სხვებსაც.

აქციის მონაწილეებმა მიმართეს პოლიციას, რომელიც ბათუმში ყველა საპროტესტო აქციის მიმდინარეობისას იმყოფება აქციასთან ახლოს. როგორც „ბათუმელებს“ თვითმხილველებმა უთხრეს, აღნიშნულმა პირმა დაკავებისას პოლიციელებსაც აგინა. მოქალაქე, სავარაუდოდ, არაფხიზელ მდგომარეობაში იყო.

შს სამინისტროს ცნობით, მოქალაქე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 173-166-ე მუხლებით დააკავეს – პოლიციელისადმი წინააღმდეგობის გაწევა და წვრილმანი ხულიგნობა.

ფოტოზე: კადრი „აჭარა თაიმსის" ვიდეომასალიდან

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
„აფხაზეთში ცხოვრობდა და ტურისტებს უყვებოდა რუსულ ოკუპაციაზე“ – ვინ არის გელა ხასაია
„ციხე ვერ გაგვაჩერებს. ტყვეობაში მხოლოდ ჩვენი სხეულია“ – რეზო კიკნაძის წერილი 38-ე საკნიდან
„ქართველ ხალხს გენოციდისკენ მიაქანებს „ოცნების“ მთავრობა“ – ემიგრანტი საფრანგეთიდან
„არა, მოღალატე მთავრობას!“- დღეს თბილისში კურიერების საპროტესტო მარში გაიმართება
15 წლის გიორგის ახალი ეტლი სჭირდება – „სამინისტროში გვითხრეს, თქვენ უნდა შეიძინოთო“
როდის გაიხსნება ბათუმში საბავშვო ბაღი, რომლის ორჯერ რეაბილიტაციაში 5 მილიონი იხარჯება
„ტკივილით ვიტანჯები“ – მოქალაქე ამბობს, რომ წამალს ვერ ყიდულობს „ოცნების“ ჯანდაცვის პოლიტიკის გამო
ბათუმში დააკავეს პირი, რომელმაც საპროტესტო აქციის მონაწილეებს და პოლიციას აგინა
„იქ, სადაც ხალხი ღატაკია, რეჟიმები ლაპარაკობენ მტრებზე“ – რას აჩვენებს ივანიშვილის წერილი
„აფხაზეთში ცხოვრობდა და ტურისტებს უყვებოდა რუსულ ოკუპაციაზე“ – ვინ არის გელა ხასაია