რუსეთში მწერალ დიმიტრი ბიკოვს 7 წლით პატიმრობა დაუსწრებლად მიუსაჯეს

რუსეთში მოსკოვის ჩერემუშკინის სასამართლომ დაუსწრებლად 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა მწერალ დიმიტრი ბიკოვს „სამხედრო ყალბების“ გავრცელებისა და „უცხოელი აგენტის“ მოვალეობების შეუსრულებლობისთვის.
რუსული მედიის ცნობით, ბიკოვის წინააღმდეგ, რომელიც რუსეთში „აგენტების საიშია“, საქმის აღძვრის მიზეზი გახდა ბიკოვის ინტერვიუ 2023 წლის ოქტომბერში არხ „პოპულარული პოლიტიკის“ გადაცემაში, რომელშიც მან ისაუბრა ხარკოვის ოლქის სოფელ გროზაზე თავდასხმაზე, რომლის დროსაც, უკრაინის ხელისუფლების ცნობით, 59 ადამიანი დაიღუპა.
„უცხოელი აგენტის მოვალეობების შეუსრულებლობის საქმე“ კი აღიძრა მწერლის ტელეგრამარხზე მიმდინარე წლის თებერვალში გამოქვეყნებული პოსტების გამო, რომლებშიც მან არ დაამატა „უცხოელი აგენტის“ ნიშანი.
დიმიტრი ბიკოვი რუსი მწერალი, პოეტი, პუბლიცისტი, ჟურნალისტი და პედაგოგია, არის არაერთი პრესტიჟული ლიტერატურული პრემიის ლაურეატი, ამჟამად ნიუ იორკში ცხოვრობს და აშშ–ის უნივერსიტეტებში ლექციებს კითხულობს.
2025 წლის 11 სექტემბერს ბიკოვი რუსეთის ფედერაციაში ექსტრემისტებისა და ტერორისტების სიაში შეიყვანეს.
