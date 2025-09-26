სიახლეები

აღსრულების ბიურო „დროას“ დაჯარიმებული წევრის ოჯახის სახლში აღწერას ატარებს – პარტიის განცხადება

26.09.2025 •
აღსრულების ბიურო „დროას“ დაჯარიმებული წევრის ოჯახის სახლში აღწერას ატარებს – პარტიის განცხადება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 26 სექტემბერს, პარტია „დროამ“ განცხადება გაავრცელა, სადაც წერს, რომ მისი პარტიის წევრის სახლში აღსრულების ბიუროს წარმომადგენლები იმყოფებიან და ნივთების აღწერას ატარებენ.

„ჩვენი პარტიის წევრის, ნათია ლეთოდიანის სახლში რამდენიმე წუთის წინ აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ.

განუცხადეს, რომ პროტესტში მონაწილეობისთვის გამოწერილი უკანონო ჯარიმების გადაუხდელობის გამო მისი ოჯახის საცხოვრებელი სახლის აღწერას და თანხის ასე ამოღებას აპირებენ.

ამ დროისთვის მათ სახლი დატოვეს. ჩვენი ინფორმაციით, ორშაბათს დაბრუნდებიან ნივთების აღსაწერად. ცნობისთვის, სახლი ნათიას სახელზე არ არის გაფორმებული.

რუსული რეჟიმი მის ხელთ არსებული ყველა ხერხით ცდილობს აქტიური ადამიანების დაშინებას, მაგრამ მაინც არ გამოსდის!“ – წერს „დროა“ ფეისბუქზე.

შეგახსენებთ, რომ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის გამო, „ოცნების“ რეჟიმმა ასობით საქართველოს მოქალაქე 5000 ლარით დააჯარიმა.

მოქალაქეების ნაწილი ან პროტესტის გამო ამბობს უარს უკანონო ჯარიმების გადახდაზე, ან ვერ ფარავს ჯარიმებს.

