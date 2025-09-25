დღეს ნინო დათაშვილის სოლიდარობის აქცია გაიმართება

დღეს, 25 სექტემბერს, თბილისში, 19:00 საათზე, უკანონო პატიმრობაში მყოფი მასწავლებლის, ნინო დათაშვილის მხარდასაჭერი აქცია გაიმართება.
ნინო დათაშვილი სამ თვეზე მეტია უკანონო პატიმრობაშია და მას ჯანმრთელობის მძიმე პრობლემები აქვს.
ნინო 9 ივნისს საქალაქო სასამართლოში განვითარებული მოვლენების შემდეგ დააკავეს. მას ედავებიან საჯარო მოსამსახურეზე თავდასხმას, რაც 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
საპროტესტო აქცია გაიმართება თბილისში, განათლების სამინისტროსთან.
