განათლება,მთავარი,სიახლეები

დღეს ნინო დათაშვილის სოლიდარობის აქცია გაიმართება

25.09.2025 •
დღეს ნინო დათაშვილის სოლიდარობის აქცია გაიმართება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 25 სექტემბერს, თბილისში, 19:00 საათზე, უკანონო პატიმრობაში მყოფი მასწავლებლის, ნინო დათაშვილის მხარდასაჭერი აქცია გაიმართება.

ნინო დათაშვილი სამ თვეზე მეტია უკანონო პატიმრობაშია და მას ჯანმრთელობის მძიმე პრობლემები აქვს.

ნინო 9 ივნისს საქალაქო სასამართლოში განვითარებული მოვლენების შემდეგ დააკავეს. მას ედავებიან საჯარო მოსამსახურეზე თავდასხმას, რაც 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.

საპროტესტო აქცია გაიმართება თბილისში, განათლების სამინისტროსთან.

_________________

ამ თემაზე:

„ბავშვზე მოძალადე გამოუშვეს, ნინო კი პატიმრობაში დატოვეს, ჯანმრთელობის მიუხედავად“ – ადვოკატი

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„20 წელია ქართველობა ვერ წამართვეს, გერმანიაში ვცხოვრობ“ – ემიგრანტი
„20 წელია ქართველობა ვერ წამართვეს, გერმანიაში ვცხოვრობ“ – ემიგრანტი
„მტკიცებულებები დამალა და არ შეაფასა“ – რა ჩაწერა მოსამართლემ მზია ამაღლობელის განაჩენში?
„მტკიცებულებები დამალა და არ შეაფასა“ – რა ჩაწერა მოსამართლემ მზია ამაღლობელის განაჩენში?
„ორი ქალია, ვინც მასწავლა ღირებულებები, ესენი არიან დედა და მზია ამაღლობელი“ – ლარას ხმა პროტესტიდან
„ორი ქალია, ვინც მასწავლა ღირებულებები, ესენი არიან დედა და მზია ამაღლობელი“ – ლარას ხმა პროტესტიდან
მეგონა, რომ დამივიწყებდნენ, რადგან რუსეთიდან ვარ – ანტონ ჩეჩინის წერილი ციხიდან
მეგონა, რომ დამივიწყებდნენ, რადგან რუსეთიდან ვარ – ანტონ ჩეჩინის წერილი ციხიდან

კიევი აცხადებს, რომ რუსული Ту-22МЗ უკრაინიდან 300 კილომეტრის დაშორებით ჩამოაგდეს

რუსეთმა ხარკოვის ცენტრს სავარაუდოდ „ისკანდერის“ რაკეტით დაარტყა

რუსეთმა უკრაინის ქალაქ პოკროვსკში ორი „ისკანდერი“ გაისროლა – 4 ადამიანი დაიღუპა, ათობით – დაიჭრა

ვინ დგას მზია ამაღლობელის წინააღმდეგ დეზინფორმაციის კამპანიის უკან – „მითების დეტექტორი“ 25.09.2025
ვინ დგას მზია ამაღლობელის წინააღმდეგ დეზინფორმაციის კამპანიის უკან – „მითების დეტექტორი“
ბათუმის სანაპიროს დასუფთავება ქალაქის ბიუჯეტს დამატებით 80 ათასი ლარი დაუჯდება 25.09.2025
ბათუმის სანაპიროს დასუფთავება ქალაქის ბიუჯეტს დამატებით 80 ათასი ლარი დაუჯდება
„საქართველო გზაჯვარედინზე დგას. მზიას ბედი ერის მომავლის ბედია“ -ევროპარლამენტარი 25.09.2025
„საქართველო გზაჯვარედინზე დგას. მზიას ბედი ერის მომავლის ბედია“ -ევროპარლამენტარი
„დიფ სთეითთან“ გვიჭირს ურთიერთობის დალაგება“ – კობახიძე მარკო რუბიოს მიერ ორგანიზებული ვახშამზე 25.09.2025
„დიფ სთეითთან“ გვიჭირს ურთიერთობის დალაგება“ – კობახიძე მარკო რუბიოს მიერ ორგანიზებული ვახშამზე
დღეს ნინო დათაშვილის სოლიდარობის აქცია გაიმართება 25.09.2025
დღეს ნინო დათაშვილის სოლიდარობის აქცია გაიმართება
მშენებელი კომპანიის დირექტორმა უკვე გაყიდული ტერასა 70 000 აშშ დოლარად გაყიდა – პროკურატურა 25.09.2025
მშენებელი კომპანიის დირექტორმა უკვე გაყიდული ტერასა 70 000 აშშ დოლარად გაყიდა – პროკურატურა