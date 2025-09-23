მთავარი,სიახლეები

5 წლის დაჩის დედა დახმარებას ითხოვს – „მხედველობის 20% აქვს დარჩენილი“

23.09.2025 •
5 წლის დაჩის დედა დახმარებას ითხოვს – „მხედველობის 20% აქვს დარჩენილი“
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

5 წლის დაჩი ფეიქრიშვილს შველა სჭირდება. დაჩის დედის, ნათია თანდაშვილის თქმით, ბავშვს თვალის ფსკერის მოტეხილობა აქვს და თუ დროულად არ უმკურნალებენ, შეიძლება ცალ თვალში მხედველობა დაკარგოს.

5 წლის დაჩის სამედიცინო დახმარებისთვის თანხა სჭირდება. მისი დიაგნოზია: მარჯვენა თვალბუდის ფსკერის შეძენილი დეფორმაცია.

დაჩი ფეიქრიშვილი რამდენიმე თვის წინ სახლის მეორე სართულიდან ჩამოვარდა და სხვადასხვა დაზიანება მიიღო, მათ შორის, ყველაზე რთული თვალის დაზიანებაა:

„პირველი ოპერაცია ჩაუტარდა საქართველოში, ექიმმა თავად გვირჩია, წაგვეყვანა საზღვარგარეთ, რადგან ეს ურთულესი ოპერაციაა,“ – გვიყვება დაჩი ფეიქრიშვილის დედა, ნათია თანდაშვილი, – „მეორე ოპერაცია 20 ივნისს ჩაუტარდა თურქეთში, „მემორიალის“ კლინიკაში, დაჩის თავისივე ხრტილოვანი სხეული გადაუნერგეს. ახლა მდგომარეობა დამოკიდებულია იმაზე, როგორ მიიღებს მისი ორგანიზმი ამას.

დაჩის ამ შემთხვევამდეც ჰქონდა თვალის პრობლემა. ცალ თვალში 20% აქვს მხედველობა დარჩენილი.

საჭიროა ახალი კვლევები, კორექცია და ამის მიხედვით გადაწყდება, სჭირდება თუ არა მას ახალი ოპერაცია. ამჯერად გვჭირდება 10 590 აშშ დოლარი. აქედან 10 ათასი ლარამდე უკვე შეგვიგროვეს ძალიან კეთილმა ადამიანებმა.

ჯანდაცვის სამინისტრო ამჯერად ვერ დაგვეხმარა, გვითხრეს, რომ ეს ოპერაცია საქართველოშიც კეთდება.

დაჩის, ასევე აქვს მარჯვენა კიდურის პრობლემა, რომელიც ხელს უშლის მოძრაობაში, აქვს ღვიძლის გადიდება, რაც ძალიან საყურადღებოა,“ – გვითხრა ნათია თანდაშვილმა. მან დაჩის დიაგნოზი და სამედიცინო დოკუმენტები გვაჩვენა.

დაჩის დახმარების მსურველებს თანხის გადარიცხვა შეუძლიათ შემდეგ ანგარიშზე: 

თბს ბანკი – GE66TB7561245063300016

საქართველოს ბანკი – GE49BG0000000534228883

მიმღები: ნათია თანდაშვილი, დაჩის დედა 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
