„ვინ ხართ? სად გაიზარდეთ? არაფერია თქვენში კაცური და ქრისტიანული“ – არქიმანდრიტი შიო

09.09.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სამების ტაძრის არქიმანდრიტი შიო კვარაცხელია ეხმიანება 8 სექტემბერს, კალაძის საარჩევნო შტაბთან „ოცნების“ აქტივისტების მიერ საპროტესტო აქციის მონაწილეების ცემასა და დარბევას.

„ვინ ხართ? სად გაიზარდეთ ან საიდან მოხვედით?

მილიციას ამოფარებულო “ვაჟკაცებო“. არაფერია თქვენში კაცური და ქრისტიანული.

ან ეს მილიცია რას დაემგვანა, ამ მთავრობის მხარდამჭერებს რანაირად მოგწონთ ეს.

ვის გინდათ ასეთი ქალაქის მერი ან ასეთი მახინჯი ხელისუფალი. ნუ დარჩებით ცოდვაში და ნუ დაუჭერთ მხარს მოძალადე ხელისუფალს.

ეს ოჯახის სიწმინდის დაცვაა თუ ქრისტიანობის?

პოლიციელებო აღიდგინეთ ღირსება და დაამყარეთ სამართალი, ნუ გახდებით ხალხისთვის საძულველი რუსული მილიცია” – წერს არქიმანდრიტი შიო ფეისბუქზე.

  • რა ხდება?

8 სექტემბერს, საღამოს თბილისში, მელიქიშვილის გამზირზე, სადაც კახა კალაძის საარჩევნო შტაბია, დაპირისპირება მოხდა. „ქართული ოცნების“ პარტაქტივი საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან რუსთაველის გამზირისკენ მიმავალი მარშს ფიზიკურად გაუსწორდა. კალაძის შტაბიდან აქციის მონაწილეებს სხვადასხვა ნივთებს, მათ შორის, წყლით სავსე ბოთლებს ესროდნენ.

დაპირისპირებისას დაშავდა რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ჟურნალისტები. რამდენიმე მათგანს კლინიკაში გადაყვანა დასჭირდა.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, კახა კალაძის შტაბთან მომდიხარ დაპირისპირებაზე გამოძიება ჯგუფურად ჩადენილი ძალადობის მუხლით დაიწყო.

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
შეტევა ხარკოვსა და ოდესაზე – არიან დაღუპულები და დაშავებულები

ავთანდილ სურმანიძე სუს-ში გამოკითხვაზე დაიბარეს – ის უკრაინაში იბრძოდა

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 24 ივნისი

