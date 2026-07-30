„ოცნებამ“ 1,5 მილიონამდე ლარის შეწირულება მიიღო სათამაშო ბიზნესიდან – „გამჭვირვალობა“

არასამთავრობო ორგანიზაცია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ცნობით, სათამაშო ბიზნესის ნებართვის მიმღებ 10 კომპანიასთან დაკავშირებულმა პირებმა „ქართულ ოცნებას” და მის საპრეზიდენტო კანდიდატს, სალომე ზურაბიშვილს 1,496,500 ლარი შესწირეს.
ორგანიზაციის ცნობით, პარტიის შემწირველებს შორის 29 პირი სათამაშო ბიზნესის ლიცენზიის მქონე კომპანიების მოქმედი/ყოფილი მეწილეები და დირექტორები არიან.
„გამჭვირვალობა“ წერს, რომ ბიძინა ივანიშვილის პარტიის სასარგებლოდ ყველაზე მსხვილი შეწირულება გაიღეს „ევროპაბეთის“ (ყოფილი „ჩემპიონები 111-ის“) მოქმედმა და ყოფილმა მფლობელებმა და დირექტორებმა. ჯამში, მათ 740,000 ლარი შესწირეს მმართველ პარტიას.
„ამ თანხიდან ყველაზე მსხვილი შეწირულება გაიღო ლაშა კვაჭაძემ – “ევროპაბეთის” 2,5%-ის ყოფილმა მფლობელმა 240,000 ლარი გაიღო. იგი მონაწილეობს თბილისში “ტრამპთაუერის” მშენებლობის საქმეში“ – წერს ორგანიზაცია და დასძენს, რომ სტუდია „მონიტორის“ მიერ მომზადებულმა ჟურნალისტურმა გამოძიებამ ამხილა იგი თაღლითური ონლაინ-კაზინოების თემაზე.
„შპს „ორბიტალის“ ირგვლივ გაერთიანებულმა პირებმა, საერთო ჯამში, 445,000 ლარი გაიღეს. აღსანიშნავია, რომ „ორბიტალის“ შემწირველთა შორის არიან ალექსი მოდებაძე და ალექსანდრე წულუკიძე, რომლებიც წარსულში „ევროპაბეთთანაც“ (ყოფილი „ჩემპიონები 111“) იყვნენ დაკავშირებული, რაც ორ კომპანიას შორის საერთო ბიზნეს-წრის არსებობაზე მიუთითებს.
„ორბიტალის” 20% წილს ჯერ კიდევ გასული წლის შემოდგომამდე ფლობდა სულიკო ვარსემაშვილი, რომელიც ასევე არის “ბეთლაივისა” და “ქუთაისი-2010”-ს ყოფილი მეწილე. სულიკო ვარსემაშვილი ფლობს კომპანია „მეამას“ – წერს „გამჭვირვალობა“.
ამავე დროს, ოგანიზაციის ცნობით, საქართველოს არალეგიტიმური პარლამენტის ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრის, ისკო დასენის, საქართველოს და რუსეთის ორმაგი მოქალაქეობის მქონე შვილების – ტიტალ და კნიაზ დასენების კომპანიები: შპს „ლიდერ-ბონუსი“ და შპს „კრისტალ პლიუს“, ჯამში, სათამაშო ბიზნესის 10 ლიცენზიას ფლობენ, რის საფუძველზეც თბილისსა და რუსთავში მოწყობილი აქვთ სათამაშო აპარატების სალონები, ტოტალიზატორები და წამახალისებელი თამაშების ობიექტები – ამ კომპანიებთან დაკავშირებულმა პირებმა „ქართულ ოცნებას”, ჯამში, 136,000 ლარი შესწირეს.
„შპს „ბეთლაივის“ 3%-იან წილს ფლობს ბიძინა ივანიშვილის ძმის, ალექსანდრე ივანიშვილის ცოლის ძმა თამაზ ხარაიძე. ამ კომპანიას სათამაშო ბიზნესის 4 მოქმედი ლიცენზია აქვს, რის საფუძველზეც თბილისსა და მარნეულში მოწყობილი აქვს სათამაშო აპარატების სალონები, ტოტალიზატორები, სამორინეები და სხვა სათამაშო ბიზნესი.
თამაზ ხარაიძემ 2019 წლის 28 მარტს „ქართულ ოცნებას“ 20,000 ლარი შესწირა. ამავე კომპანიის მეწილეა ზურაბ ვარსემაშვილი, რომელიც “მეამას” ერთ-ერთი მფლობელის, სულიკო ვარსემაშვილის ნათესავიც და ბიზნეს-პარტნიორიც არის“ – წერს „გამჭვირვალობა“.
ორგანიზაციის ცნობით, სათამაშო ბიზნესის ლიცენზიის მქონე კომპანიის, შპს „ჯეოგრატორის“ 50%-იან წილს ფლობდა ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი და ბათუმის საჩოგბურთო კომპლექსის დირექტორი, ბათუმის ბულვარის დირექტორის მოადგილის, სოფიკო გუჯაბიძის მეუღლე გიორგი ლომთათიძე.
მან 2021 წლის 11 ოქტომბერს „ქართულ ოცნებას“ 5,000 ლარი შესწირა, ხოლო მისმა ოჯახმა ტენდერებიდან 5 მილიონ ლარამდე მიიღო. ამ კომპანიას, ლიცენზიის საფუძველზე, თბილისში, ლვოვის ქუჩაზე მოწყობილი აქვს აზარტული და მომგებიანი სათამაშო ობიექტი.
„გამჭვირვალობა“ მიუთითებს, რომ მხოლოდ „ევროპაბეთსა“ და „ორბიტალთან“ დაკავშირებული პირების შემოწირულობები 825,000 ლარს აღწევს, მათ შემდეგ მოდიან შპს „ქუთაისი 2010“ (180,000 ლარი) და შპს „კრისტალ პლიუსი“ (136,000 ლარი), რაც აჩვენებს, რომ მმართველი პარტიის დაფინანსებაში სათამაშო ბიზნესის სექტორის წარმომადგენლებს მნიშვნელოვანი წილი უჭირავთ.