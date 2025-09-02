„ამნესტი“ ანტონ ჩეჩინის განაჩენს ეხმიანება – „ვითხოვთ საქმის ხელახალ განხილვას“

საერთაშორისო ორგანიზაცია „ამნესტი ინთერნეშენალი“ [Amnesty International] განცხადებას ავრცელებს აქტივისტ ანტონ ჩეჩინის განაჩენთან დაკავშირებით.
დღეს, 2 სექტემბერს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ჯვებე ნაჭყებიამ 8 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა თბილისში მიმდინარე პროევროპული აქციების მონაწილეს, ანტონ ჩეჩინს.
„მოვითხოვთ სამართლიანობას — ობიექტურ გამოძიებას და სამართლიან სასამართლოს, მათ შორის, საქმის ფაბრიკაციის შესახებ ცნობებთან დაკავშირებით“, — წერია „ამნესტის“ განცხადებაში.
Amnesty International-ი ითხოვს ანტონ ჩეჩინისა და სხვა მსჯავრდებულების საქმეების ხელახალ განხილვას ან გათავისუფლებას და პოლიციელების, გამომძიებლებისა და პროკურორების ქმედებების გამოძიებას.
„ანტონ ჩეჩინი ამტკიცებს, რომ ნარკოტიკები პოლიციამ ჩაუდო. მან გაგვიზიარა თავისი დაკავების დეტალები: არაერთი ჩხრეკა მოწმეებისა და სამხრე კამერების გარეშე; ის, თუ როგორ წაართვეს ქურთუკი და მას შემდეგ რაც დაუბრუნეს, უკვე თარჯიმნის თანდასწრებით „იპოვეს“ მასში ნარკოტიკები — ეს თარჯიმანი ბრალდების მხარემ მოგვიანებით ოფიციალურად გააფორმა როგორც მოწმე. სასამართლომ ყველა ეჭვი ბრალდების სასარგებლოდ გადაწყვიტა.
იგივე დავინახეთ პროტესტის სხვა მონაწილეთა შემთხვევაშიც, რომლებიც ნარკოტიკების მუხლებით იდევნებოდნენ“ – ნათქვამია Amnesty International-ის აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის დირექტორის მოადგილის, დენის კრივოშეევის განცხადებაში.
„პროტესტის ყველა მონაწილე, რომელიც ნარკოტიკების შენახვის ბრალდებით არიან გასამართლებული, უარყოფს ბრალს და ამტკიცებს, რომ ნარკოტიკები ჩაუდეს. თუმცა სასამართლომ მხოლოდ ორი გაამართლა არასაკმარისი მტკიცებულებების გამო. ანტონ ჩეჩინისა და ყველა მსჯავრდებულისთვის ვითხოვთ საქმის ხელახალ განხილვას და სამართლიან სასამართლოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ისინი უნდა გათავისუფლდნენ“, — აღნიშნავს კრივოშეევი.
„პოლიციელების, გამომძიებლებისა და პროკურატურის თანამშრომლების მიმართ, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ საქმეებში, დაუყოვნებლივ უნდა ჩატარდეს სრულფასოვანი გამოძიება სისხლის სამართლის საქმეების ფაბრიკაციის ბრალდებებზე. ზოგიერთი მათგანის სახელი საზოგადოებისთვის უკვე კარგად ცნობილია. შეიძლება ეს მხოლოდ დამთხვევა იყოს, რომ ისინი სხვადასხვა „ნარკოტიკულ“ საქმეში ფიგურირებენ აქტივისტების წინააღმდეგ? ამ საქმეების დეტალები ერთსა და იმავე სქემას იმეორებს: პროტესტის მონაწილეს აკავებენ თითქოს ანონიმური შეტყობინების საფუძველზე, პოლიცია ჩხრეკას ატარებს გამორთული სამხრე კამერებით და სხვა დარღვევებით, შემდეგ კი „აღმოაჩენენ“ ნარკოტიკებს და აღძრავენ საქმეს“.
2024 წლის დეკემბრიდან საპროტესტო აქციების მინიმუმ ექვსი მონაწილეა ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებული, მათ შორის სამი რუსეთის მოქალაქეა. ყველა მათგანი ამბობს, რომ ნარკოტიკები ჩაუდეს და სისხლის სამართლის საქმეებს საპროტესტო აქციებში მონაწილეობას უკავშირებენ. ადვოკატებისა და უფლებადამცველების განცხადებით, მათ საქმეებში დანაშაულის დამადასტურებელი მტკიცებულებები არ არსებობს.