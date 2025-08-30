რატომ შეფერხდა შუახევის გაზიფიცირების პროგრამა

აჭარის მთავრობამ 2025 წლის ორ კვარტალში შუახევის სოფლების გაზიგიცირებისთვის გათვალისწინებული თანხა 600 ათასი ლარი ვერ აითვისა. პროგრამა წელს ხიჭაურის დასახლების გაზიფიცირებას, ასევე გოდერძის უღელტეხილის მონაკვეთზე საშუალოწნევიანი გაზსადენის მშენებლობას ითვალისწინებდა.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ანგარიშის მიხედვით, რაც სამინისტრომ აჭარის უმაღლეს საბჭოს წარუდგინა, პროგრამის შეფერხების მიზეზი ხულო-ზარზმის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებია.
„გასსადენის კონტური გასდევს საავტომობილო გზის კონტურს. გზის რეკონსტრუქციის პროფილის ჩამოყალიბება ეტაპობრივად მიმდინარეობს და შესაბამისად განხორციელდება გაზსადენის სამონტაჟო სამუშაოები“ – განმარტავს სამინისტრო.
რაც შეეხება ზოგადად ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულებას, 2 კვარტალში ხარჯვით ნაწილში ბიუჯეტი 88,1 პროცენტით შესრულდა. შემოსავლების ნაწილში კი გეგმას გადააჭარბეს.