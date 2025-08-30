მთავარი,სიახლეები

რატომ შეფერხდა შუახევის გაზიფიცირების პროგრამა

30.08.2025 •
რატომ შეფერხდა შუახევის გაზიფიცირების პროგრამა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აჭარის მთავრობამ 2025 წლის ორ კვარტალში შუახევის სოფლების გაზიგიცირებისთვის გათვალისწინებული თანხა 600 ათასი ლარი ვერ აითვისა. პროგრამა წელს ხიჭაურის დასახლების გაზიფიცირებას, ასევე  გოდერძის უღელტეხილის მონაკვეთზე საშუალოწნევიანი გაზსადენის მშენებლობას ითვალისწინებდა.

აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ანგარიშის მიხედვით, რაც სამინისტრომ აჭარის უმაღლეს საბჭოს წარუდგინა, პროგრამის შეფერხების მიზეზი ხულო-ზარზმის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებია.

„გასსადენის კონტური გასდევს საავტომობილო გზის კონტურს. გზის რეკონსტრუქციის პროფილის ჩამოყალიბება ეტაპობრივად მიმდინარეობს და შესაბამისად განხორციელდება გაზსადენის სამონტაჟო სამუშაოები“ – განმარტავს სამინისტრო.

რაც შეეხება ზოგადად ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულებას, 2 კვარტალში ხარჯვით ნაწილში ბიუჯეტი 88,1 პროცენტით შესრულდა. შემოსავლების ნაწილში კი გეგმას გადააჭარბეს.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
აჭარაში ყველა მერი და საკრებულოს თავმჯდომარე კაცია – სად არიან ქალები
აჭარაში ყველა მერი და საკრებულოს თავმჯდომარე კაცია – სად არიან ქალები
„აღმზრდელის ხელფასი 380 ლარია“ – რატომ არ ზრდის შუახევის მერია ბაღებში ანაზღაურებას
„აღმზრდელის ხელფასი 380 ლარია“ – რატომ არ ზრდის შუახევის მერია ბაღებში ანაზღაურებას
შუახევის მერიის რამდენიმე თანამშრომელს კორონავირუსი დაუდასტურდა
შუახევის მერიის რამდენიმე თანამშრომელს კორონავირუსი დაუდასტურდა
მომავალი პროგრამისტი შუახევიდან – სკოლა მხოლოდ ორმა დავასრულეთ
მომავალი პროგრამისტი შუახევიდან – სკოლა მხოლოდ ორმა დავასრულეთ

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 10 აგვისტო

რატომ ხვდება პუტინი ომში დაღუპულთა ოჯახებს და როგორ არჩევენ მათ – ISW-ის ანალიზი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 2 მაისი

რატომ შეფერხდა შუახევის გაზიფიცირების პროგრამა 30.08.2025
რატომ შეფერხდა შუახევის გაზიფიცირების პროგრამა
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 30 აგვისტო 30.08.2025
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 30 აგვისტო
„ეს არის სასამართლო სისტემის რეპრესიის იარაღად გამოყენება“ – ევროკავშირის განცხადება 29.08.2025
„ეს არის სასამართლო სისტემის რეპრესიის იარაღად გამოყენება“ – ევროკავშირის განცხადება
როგორ აისახა პოლონეთში დასაქმებაზე უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საფრთხე – ინტერვიუ ემიგრანტთან 29.08.2025
როგორ აისახა პოლონეთში დასაქმებაზე უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საფრთხე – ინტერვიუ ემიგრანტთან
მესაკუთრეს ქონებას ჩამოართმევენ ფარნავაზ მეფე – ფიროსმანის ქუჩების შეერთების გამო – ექსპროპრიაცია ბათუმში 29.08.2025
მესაკუთრეს ქონებას ჩამოართმევენ ფარნავაზ მეფე – ფიროსმანის ქუჩების შეერთების გამო – ექსპროპრიაცია ბათუმში
„ევროპაში ქართველობა არავისთვის წაურთმევიათ“ – ემიგრანტი პროპაგანდაზე 29.08.2025
„ევროპაში ქართველობა არავისთვის წაურთმევიათ“ – ემიგრანტი პროპაგანდაზე