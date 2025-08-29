მთავარი,სიახლეები

კიევში 23-მდე გაიზარდა რუსეთის დარტყმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი

29.08.2025 •
კიევში 23-მდე გაიზარდა რუსეთის დარტყმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

28 აგვისტოს კიევზე რუსეთის მასშტაბური თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 23-მდე გაიზარდა, მათ შორის ოთხი ბავშვი.

კიევის მერის, ვიტალი კლიჩკოს თქმით, რუსული ტერორისტული თავდასხმის შედეგად 63 ადამიანი დაშავდა. ქალაქის საავადმყოფოებში 35 დაჭრილია, მათ შორის – ექვსი ბავშვი.

კიევის საქალაქო სახელმწიფო სამხედრო ავიაციის სამსახურმა განაცხადა, რომ 28 აგვისტოს საღამოს მდგომარეობით, კიევში რუსეთის თავდასხმის შედეგად 225 საცხოვრებელი შენობა დაზიანდა.

უკრაინის პრეზიდენტმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ კიევში საცხოვრებელ კორპუსზე რუსული დარტყმის ადგილზე სამაშველო ოპერაციები დასრულდა, თუმცა დანგრეული შენობების დემონტაჟი გრძელდება. 8 ადამიანი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 29 აგვისტო
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 29 აგვისტო
რუსეთის თავდასხმა კიევზე – დაიღუპა მინიმუმ 14 ადამიანი, მათ შორის სამი ბავშვია
რუსეთის თავდასხმა კიევზე – დაიღუპა მინიმუმ 14 ადამიანი, მათ შორის სამი ბავშვია
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 28 აგვისტო
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 28 აგვისტო
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 27 აგვისტო
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 27 აგვისტო

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 19 თებერვალი

რუსეთში ჩრდილოეთ კორეელებისგან ბატალიონი შექმნეს, 18 ჯარისკაცი უკვე გაიქცა – მედია

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 12 აპრილი

კიევში 23-მდე გაიზარდა რუსეთის დარტყმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 29.08.2025
კიევში 23-მდე გაიზარდა რუსეთის დარტყმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი
„რამდენიმე დღეში ჩემ განაჩენს გამოაცხადებენ“ – სინდისის პატიმარი რეზო კიკნაძე 29.08.2025
„რამდენიმე დღეში ჩემ განაჩენს გამოაცხადებენ“ – სინდისის პატიმარი რეზო კიკნაძე
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში 29.08.2025
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
ადამიანი, რომელმაც გარდაცვლილი კოლეგა არ დააფასა, როგორ უნდა მესაუბროს როლზე? – ტიტე კომახიძე 29.08.2025
ადამიანი, რომელმაც გარდაცვლილი კოლეგა არ დააფასა, როგორ უნდა მესაუბროს როლზე? – ტიტე კომახიძე
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 29 აგვისტო 29.08.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 29 აგვისტო
ივანიშვილი საბოლოოდ უარს ამბობს ევროპაზე – კომენტარი ორგანიზაციების დაყადაღებაზე 28.08.2025
ივანიშვილი საბოლოოდ უარს ამბობს ევროპაზე – კომენტარი ორგანიზაციების დაყადაღებაზე