ადამიანი, რომელმაც გარდაცვლილი კოლეგა არ დააფასა, როგორ უნდა მესაუბროს როლზე? – ტიტე კომახიძე

ბათუმის დრამატული თეატრის მსახიობი, ტიტე კომახიძე ოთო ქათამაძის გარდაცვალების შემდეგ ამ თეატრის და აჭარის კულტურის სამინისტროს ქცევაზე წერს.
მსახიობის შეფასებით, კაცს, რომელსაც თეატრის მომავალი ანდეს, „სამძიმრის წერილიც კი არ დაუწერია თავისი სახელით თეატრის გვერდზე“.
აჭარის კულტურის სამინისტროს კი „თავის მინისტრ-მოადგილეებით ეტყობა, არ ეცალათ – ფორტეპიანოს გაკვეთილები ჰქონდათ და ექვს ხელში „მაცადინობდნენ“.
მსახიობ ტიტე კომახიძის სოციალურ მედიაში გამოქვეყნებულ პოსტს უცვლელად გთავაზობთ:
„დღეს ოთია გავაცილეთ. გავაცილეთ იქ, სადაც ყველას მოგვიწევს ადრე თუ გვიან წასვლა. მაგრამ საკითხავია, გამცილებელი თუ გვეყოლება, ცრემლს ან თბილ სიტყვას თუ გამოიმეტებენ ჩვენთვის… ოთიას არც ერთი არ დაჰკლებია.
მაკვირვებენ ადამიანები, ვისაც ჩვენი ბედი „აბარიათ“. მათ ალბათ ასე ჰგონიათ, თორემ ბედის გამგებელი ზემოთ, ცაში ზის და ზუსტად იქიდან დასცინის ამ პატარა არსებებს, თავი ამა ქვეყნის ბატონ-პატრონებად რომ წარმოუდგენიათ.
ისინი კი, როგორც ძველი მარიონეტი, რომელიც შეკეთებას აღარ ექვემდებარება, ისე მოისროლეს ნაგავსაყრელზე.
და ვაი, რომ ეს ნაგავსაყრელი ჩემი, ჩვენი – ბათუმელების, ოთიას თეატრი აღმოჩნდა.
სადაც გადიდგულებულ-გადიდკაცებულები გარდაცვლილსაც კი ეჯიბრებიან, გარდაცვლილის შურისძიებას ცდილობენ და ვითომდა არ დაფასებით საზოგადოებაში ვერ ჩნდებიან, უკანასკნელი ვალი რომ მოიხადონ.
ან ვის ჭირდება თქვენი გამოჩენა? წააგეთ, ბატონებო, დიახ – ოთიასთან წააგეთ ბრძოლა. სწორედ თქვენი უყურადღებობით, ცივი გულით, გაყინული ტვინით, ამპარტავნებით და მიცვალებულთან ჯიბრით.
არ ვიცი, რა იქნება ხვალ… როგორ უნდა დავჯდე რეპეტიციაზე იმ ადამიანთან, რომელსაც თეატრის მომავალი ანდეს და რომელსაც საერთოდ არ აინტერესებს, როგორ ხარ შენ – მსახიობი, კოლეგა?
როგორ უნდა ჩამხედოს თვალებში და მესაუბროს როლზე, თეატრზე, შემოქმედებაზე ადამიანი, რომელმაც საკუთარი გარდაცვლილი კოლეგა არ დააფასა? (ვის რაში სჭირდება მაგის დაფასება?)
არც ავადმყოფობის დროს მოუკითხავს და არც გარდაცვალების შემდეგ – არ ჩამოსულა, სამძიმრის წერილიც კი არ დაუწერია თავისი სახელით თეატრის გვერდზე.
ვერა, კოლეგებო, ვერ ვიქნები ამ ადამიანის თანაზიარი.
გამაგდებს თეატრიდან? კი ბატონო, გამაგდოს, კიდევ ერთი „გაგდებული მსახიობი“ შევემატები „გაგდებულების გუნდს“. მაგრამ ის, რაც დღეს ბათუმის თეატრში მოხდა… რა დავარქვა, არ ვიცი. სახელსაც კი ვერ ვუძებნი.
გადირექტორებული სამხატვრო ხელმძღვანელი არ დასწრებია ოთიას სამგლოვიარო ცერემონიას (როცა ყველა ყოფილმა ხელმძღვანელმა პატივი მიაგო ოთოს). მადლობა გიორგი თავაძეს უდიდესი სიყვარულისთვის, მადლობა თქვენ, ანდრო ენუქიძე, ამ ყურადღებისა და გვერდში დგომისთვის.
„ნადირექტორალი“ და მოადგილედ აღმოცენებული ყოფილი ბუღალტერი, უაზრო მზერით (დღეს გამოჩნდა და ნეტა საერთოდ არ გამოჩენილიყო), ვერც იაზრებდა, რა ხდებოდა.
და ბოლოს – აჭარის კულტურის სამინისტრო თავის მინისტრ-მოადგილეებით საერთოდ არ გაჰკარებია თეატრს.
სამძიმარზე ხომ აღარაფერს ვამბობ… ეტყობა, არ ეცალათ – ფორტეპიანოს გაკვეთილები ჰქონდათ და ექვს ხელში „მაცადინობდნენ“.
ოთია კი წავიდა მშვიდად, თავისი კოლეგა-მეგობრების გარემოცვაში.
მადლობა ყველას, ვინც დღეს ჩვენი თეატრის გვერდით იდექით და პირველ რიგში ოთოს ოჯახის გვერდით.
ეს სიყვარული თუ გადაგვარჩენს, სხვა არაფერი. თორემ ისინი…? იმათ ჯერ წინ აქვთ ყველაფერი. ყველას კართან ჩაიმუხლავს ერთ დღეს სიკვდილი და მერე?“ – წერს სოციალურ ქსელში მსახიობი ტიტე კომახიძე.
გუშინ, 28 აგვისტოს, ბათუმში მსახიობი და რეჟისორი, 41 წლის ოთო ქათამაძე დაკრძალეს. ოთო ქათამაძეს ანევრიზმა გაუსკდა და ერთი კვირის განმავლობაში ის ბათუმში, „მედცენტრში“ ჰყავდათ მოთავსებული. საზოგადოების ფინანსური მხარდაჭერის შემდეგ ოთო ქათამაძე თურქეთის ერთ-ერთ კლინიკაში გადაიყვანეს, სადაც ის გარდაიცვალა.
ოთო ქათამაძე დგამდა სპექტაკლებს, ასრულებდა როლებს, წერდა სცენარებს. ის ასევე აქტიური მოქალაქე იყო და პროევროპული აქციების მხარდამჭერი.