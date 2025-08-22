აფხაზეთში რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლებს რუსეთიდან დააფინანსებენ

2025 წლის პირველი სექტემბრიდან, აფხაზეთში, რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლები რუსეთიდან, 5 ათასი რუბლის ოდენობის ხელფასის დანამატს მიიღებენ. ამის შესახებ რუსული პროპაგანდისტული მედია TASS-ი წერს.
„2025 წლის 1 სექტემბრიდან დაწესდეს ყოველთვიური დანამატები აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომუშავე, რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლებისა და ლექტორების განაკვეთებსა და ხელფასებზე, 5 ათასი რუბლის ოდენობით“, – ნათქვამია ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო მთავრობის განკარგულებაში
აფხაზეთის დე ფაქტო პრემიერ-მინისტრის, ვლადიმერ დელბას თქმით, ეს გადაწყვეტილება აფხაზეთის პრეზიდენტ ბადრა გუნბასა და რუსეთის ხელმძღვანელობას შორის მიღწეული შეთანხმებების შედეგია და მიზნად ისახავს რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლების მხარდაჭერას.
გარდა ამისა, აფხაზეთის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ყოველთვიურ დანამატს მიღებენ აფხაზური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლები და ლექტორებიც, თუმცა მათთვის დამატებითი ანაზღაურება აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოიყოფა; ხოლო რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლებისთვის – რუსეთის ფინანსური დახმარებიდან.
ოფიციალური მონაცემებით, აფხაზეთის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში რუსული ენის მასწავლებელი უფრო მეტია, ვიდრე აფხაზური ენისა და ლიტერატურის.
