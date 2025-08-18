სიახლეები

როგორია თეთრ სახლში დღევანდელი შეხვედრების განრიგი საქართველოს დროით

18.08.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 18 აგვისტოს, საქართველოს დროით 20:00 საათზე, უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დონალდ ტრამპს შეხვდება, შეხვედრაში მონაწილეობას ევროპისა და NATO-ს წამყვანი ლიდერებიც მიიღებენ. განხილვის მთავარი თემა, რუსეთის პრეზიდენტის, ვლადიმერ პუტინის მიერ ალასკას სამიტზე წამოყენებული პირობებია.

აშშ-ის პრეზიდენტის რეზიდენციაში 20:00 საათზე სტუმრად მივლენ ევროპული ქვეყნების ლიდერები, ევროკავშირისა და NATO-ს ხელმძღვანელები. მათ შორის:

  • ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი
  • ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე
  • დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი
  • გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი
  • საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი
  • ფინეთის პრეზიდენტი ალექსანდრ სტუბი
  • იტალიის პრემიერ-მინისტრი ჯორჯია მელონი

CNN-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, დღეს თეთრ სახლში შეხვედრების განრიგი, საქართველოს დროით ასე გამოიყურება:

21:00 საათზე აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი უკრაინის პრეზიდენტს მიესალმება და უკვე 21:15 საათზე, თეთრი სახლის ოვალური კაბინეტში მათი ორმხრივი შეხვედრა დაიწყება.

მოგვიანებით, 22:15 საათზე, ტრამპი მიიღებს ევროპელ ლიდერებს;

23:00 საათზე კი, თეთრი სახლის აღმოსავლურ ოთახში, დაიწყება მრავალმხრივი შეხვედრა ევროპელი ლიდერების მონაწილეობით.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
