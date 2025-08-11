მთავარი,სიახლეები

სალავიოვი სამხრეთ კავკასიაზე: შეიძლება უკრაინა არ აღმოჩნდეს ჩვენი თაობის ბოლო სამხედრო ოპერაცია

11.08.2025 •
სალავიოვი სამხრეთ კავკასიაზე: შეიძლება უკრაინა არ აღმოჩნდეს ჩვენი თაობის ბოლო სამხედრო ოპერაცია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

კრემლის პროპაგანდისტმა ვლადიმერ სალავიოვმა თავის საავტორო გადაცემაში თქვა, რომ სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე მოვლენები იმდენად „სახიფათოა“, რომ შესაძლოა, უკრაინის ომი არ აღმოჩნდეს ამ თაობის უკანასკნელი „სპეციალური სამხედრო ოპერაცია“ – სწორედ ასე უწოდებს კრემლი უკრაინაზე რუსეთის სრულმასშტაბიან თავდასხმას. 

„ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ის, რაც აქ, სამხრეთ კავკასიაში ხდება, ძალიან დიდი პრობლემაა. შესაძლოა მალე კასპიის ზღვა აღმოჩნდეს ისეთ მდგომარეობაში, რომ იქ ნატოს ბაზებიც გაჩნდეს. და ეს იმდენად სახიფათოა, რომ თუ გეოპოლიტიკური პოზიციიდან განვიხილავთ, შესაძლოა ამან ისეთ შედეგებამდე მიგვიყვანოს, რომ ეს [უკრაინაში ომი] არ აღმოჩნდეს ჩვენი თაობის უკანასკნელი სპეციალური სამხედრო ოპერაცია. 

ამიტომ აქ უნდა ჩაირთოს დიპლომატიის ყველა შესაძლო მეთოდი, რათა ყველა მონაწილე [ქვეყანა] მიხვდეს, რომ რუსეთის ინტერესებს პატივი უნდა სცენ“ – თქვა კრემლის პროპაგანდისტმა „Соловьёв LIVE-ს“ ეთერში.

გადაცემაში მიწვეულმა კრემლის კიდევ ერთმა პროპაგანდისტმა, სერგეი მიხეევმა დასძინა, რომ კავკასიაში ნამდვილად რთული სიტუაციაა და საჭიროა „მკაფიო ნაბიჯების გადადგმა“:

„ჩვენთვის რეალურად დიდი პრობლემაა – ჩვენი მტრების პერსპექტივა გავიდნენ კასპის ზღვაში“ – თქვა მან.

მიხეევმა გააჟღერა ირანის პოზიცია, რომელიც, მისივე თქმით, რუსეთის მოკავშირეა ამ საკითხში:

„ირანელებმა ღიად განაცხადეს, რომ ყველა ეს ტრამპის დერეფნები, რომელთა მოწყობასაც ისინი სამხრეთ კავკასიაში აპირებენ, სხვა საკითხებთან ერთად, მათ წინააღმდეგაა მიმართული და ისინი ამას დაუპირისპირდებიან. სხვათა შორის, ისრაელის ირანზე თავდასხმის შემდეგ, ირანელებმა ღიად განაცხადეს, რომ რომ აზერბაიჯანი და სომხეთი ირიბად ეხმარებოდნენ ამ თავდასხმას.

თუ ნაბიჯებს არ გადავდგამთ, ყველა დანარჩენი, მათ შორის ცენტრალური აზია, შეხედავს და იტყვის – ასე შეიძლება – გააბრიყვო ათწლეულების განმავლობაში, შეიძლება ატყუო, ერთად ვართო – შემდეგ კი რაღაც მომენტში გადაგაგდონ და არაფერი მოხდება. ეს ჩემი აზრით, უაღრესად მნიშვნელოვანი სიტუაციაა“ – დასძინა მიხეევმა.

კრემლის პროპაგანდისტების განხილვის მთავარი თემა იყო სამხრეთ კავკასია და ტრამპისა და პუტინის მოსალოდნელი შეხვედრა.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
დინამო ბათუმის ფან-კლუბი: „მტერი სახელითაც ვიცით – რუსეთი!“
დინამო ბათუმის ფან-კლუბი: „მტერი სახელითაც ვიცით – რუსეთი!“
8 აგვისტო. რუსეთის საგარეო: „მზად ვართ საქართველოსთან ვითანამშრომლოთ“
8 აგვისტო. რუსეთის საგარეო: „მზად ვართ საქართველოსთან ვითანამშრომლოთ“
Direct Flights from St. Petersburg to Occupied Sokhumi Set to Begin August 14
Direct Flights from St. Petersburg to Occupied Sokhumi Set to Begin August 14
შეიძლება სომხეთმა საქართველო ჩაანაცვლოს? – ინტერვიუ
შეიძლება სომხეთმა საქართველო ჩაანაცვლოს? – ინტერვიუ

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 30 აგვისტო

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 27 იანვარი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 19 დეკემბერი

„ძალიან ბევრ ქართველ ბავშვს აჩუქა ავსტრიამ სიცოცხლე“ – ემიგრანტი 11.08.2025
„ძალიან ბევრ ქართველ ბავშვს აჩუქა ავსტრიამ სიცოცხლე“ – ემიგრანტი
თიბისის განათლების შესაძლებლობები სტუდენტებისთვის: გაიცანით ანი გოგია 11.08.2025
თიბისის განათლების შესაძლებლობები სტუდენტებისთვის: გაიცანით ანი გოგია
როდის დაიწყება ახალი ფორმის პირადობისა და პასპორტის გაცემა 11.08.2025
როდის დაიწყება ახალი ფორმის პირადობისა და პასპორტის გაცემა
„რუსული კანონის“ საქმეზე 19-მა ჟურნალისტმა და ოპერატორმა სტრასბურგის სასამართლოს მიმართა 11.08.2025
„რუსული კანონის“ საქმეზე 19-მა ჟურნალისტმა და ოპერატორმა სტრასბურგის სასამართლოს მიმართა
სალავიოვი სამხრეთ კავკასიაზე: შეიძლება უკრაინა არ აღმოჩნდეს ჩვენი თაობის ბოლო სამხედრო ოპერაცია 11.08.2025
სალავიოვი სამხრეთ კავკასიაზე: შეიძლება უკრაინა არ აღმოჩნდეს ჩვენი თაობის ბოლო სამხედრო ოპერაცია
ბათუმის მერობის კანდიდატი გიორგი ცინცაძე იქნება 11.08.2025
ბათუმის მერობის კანდიდატი გიორგი ცინცაძე იქნება