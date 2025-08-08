მთავარი,სიახლეები

8 აგვისტო. რუსეთის საგარეო: „მზად ვართ საქართველოსთან ვითანამშრომლოთ“

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთ-საქართველოს ომის 17 წლისთავზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, მიხაილ გალუზინმა განაცხადა, რომ რუსეთი მზადაა საქართველოსთან „ჯანსაღი, პრაგმატული თანამშრომლობისთვის“ და ახლა თბილისმა უნდა განსაზღვროს თავისი შემდგომი ქმედებები.

„რუსეთი დაინტერესებულია საქართველოსთან ურთიერთობების სრულად ნორმალიზებით. მოსკოვი მზადაა თბილისთან პრაგმატული თანამშრომლობა განავითაროს იქ, სადაც ეს ორივე მხარისთვის სასარგებლოა.

საქართველოში უნდა ჩამოყალიბდნენ რუსეთის ფედერაციასთან მიმართებაში მათ შემდგომ ქმედებებზე.

ამავდროულად, მოსკოვი და თბილისი ვაჭრობისა და ეკონომიკის სფეროში ავითარებენ ურთიერთობებს. ასევე, იზრდება რუსეთიდან [საქართველოს] რესპუბლიკაში ტურისტების ნაკადიც“, – განუცხადა გალუზინმა რუსულ პროპაგანდისტულ მედია „იზვესტიას“.

დღესვე, 8 აგვისტოს, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა მარია ზახაროვამ, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომზე გაკეთებულ კომენტარში განაცხადა, რომ „საქართველოს ხელისუფლების მიერ ცხინვალის წინააღმდეგგრესიის საჯაროდ აღიარების ფონზე, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის პირდაპირი დიალოგი შესაძლოა წინ წავიდეს“.

ზახაროვამ თქვა, რომ მოლაპარაკების პროცესის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ ამოცანად რჩება იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმების დადება საქართველოს მიერ ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ.

„პრიორიტეტულ ამოცანებს შორისაა საქართველოს მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმების დადება, რაც არა მხოლოდ 2008 წლის აგვისტოს ტრაგიკული მოვლენების განმეორების საიმედო გარანტიას წარმოადგენს, არამედ თბილის-სოხუმ-ცხინვალის სამკუთხედში ნორმალიზაციისკენ სვლის საწყის წერტილსაც წარმოადგენს.

საქართველო-აფხაზეთის და საქართველო-სამხრეთ ოსეთის საზღვრების დელიმიტაციის დაწყება და მათი შემდგომი დემარკაცია ხელს შეუწყობს სამი სახელმწიფოს სასაზღვრო რაიონებში სიტუაციის სტაბილიზაციას“, – აღნიშნა მან.

ზახაროვას „ოცნების“ პრემიერი, ირაკლი კობახიძე გამოეხმაურა.

ამავე დროს, „ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე 2008 წლის აგვისტოს ომის დაწყებაში საქართველოს ადანაშაულებს.

„ეს მოწოდება არ არის ჩვენთვის სერიოზული, რაც შეეხება თავდაუსხმელობას, ჩვენ ვაცხადებთ ერთადერთ რამეს – ერთადერთი გზა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისკენ არის მშვიდობიანი გზა და, რა თქმა უნდა, ვერავითარ სხვა შეთანხმებასა და დოკუმენტზე ვერ იქნება საუბარი. იქ ზახაროვა რაღაცას ამბობს, იქ კუბილიუსი რაღაცას ამბობს, თქვენ ნუ დასდევთ მათ განცხადებებს“, – თქვა კობახიძემ.

17 წლისთავზე კობახიძემ აგვისტოს ომს საქართველოს წინა ხელისუფლების ავანტიურა უწოდა და განაცხადა, რომ ქართული მხარე არა თავდაცვით ოპერაციას, არამედ შეტევით მოქმედებებს ახორციელებდა.

ამასთან, გუშინ, 7 აგვისტოს, ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ 2008 წელს საქართველოს ხელისუფლება „დიფ სთეითის“ დაკვეთით მოქმედებდა.

„ეს იყო კატასტროფული ავანტიურა, ეს იყო დაკვეთილი ღალატი. გარედან „დიფ სთეითის“ მიერ დაკვეთილი ღალატი იყო. ჰკითხეთ დონალდ ტრამპს და მის ადმინისტრაციას, ვინ არის „დიფ სთეითი“. სააკაშვილის რეჟიმმა დაიწყო ომი გარე დაკვეთით, „დიფ სთეითის“ დაკვეთით“, – განაცხადა კობახიძემ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია ახალ ოფისს მოიწყობს 40-მდე ოთახით
„ივანიშვილს საქმის გარჩევა რიჟვაძესთან არ დაუსრულებია“ – რას ნიშნავს მდინარაძის განცხადება
„ვგმობ მზია ამაღლობელის პოლიტიზებულ პატიმრობას“ – ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი
კინო გზაზე – თიბისის მხარდაჭერით, კინოპროექტმა საქართველო მოიარა
პოლიტიკურად მოტივირებული და დაუსაბუთებელი – ქარტია მზია ამაღლობელის განაჩენზე
8 აგვისტო. რუსეთის საგარეო: „მზად ვართ საქართველოსთან ვითანამშრომლოთ“