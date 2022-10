ცემით მოკლეს ირანელი სკოლის მოსწავლე, რომელმაც არ იმღერა ხამენეის მადიდებელი ჰიმნი

ირანის უსაფრთხოების სამსახურმა, კიდევ ერთი სკოლის მოსწავლე მოკლა ქალაქ არდებილში. გოგონას საკლასო ოთახში სცემეს იმის გამო, რომ მან უარი თქვა რეჟიმის მადიდებელი ჰიმნის სიმღერაზე. მისი სკოლა გასულ კვირას შეამოწმეს, მას შემდეგ მთელი ირანის მასშტაბით, ახალი საპროტესტო ტალღა წამოვიდა.

ირანელ მასწავლებელთა სავაჭრო ასოციაციების საკოორდინაციო საბჭოს თანახმად, 16 წლის ასრა პანაჰი გარდაიცვალა მას შემდეგ, რაც უშიშროების ძალებმა 13 ოქტომბერს არდაბილში შაჰედის გოგონების საშუალო სკოლა დაარბიეს და გოგონების ჯგუფს მოსთხოვეს ემღერათ ჰიმნი, რომელიც ადიდებს ირანის უზენაეს ლიდერს, აიათოლას ალი ხამენეის.

როდესაც მათ უარი თქვეს სიმღერაზე, უსაფრთხოების ძალებმა სცემეს მოსწავლეები, რის შედეგადაც რამდენიმე გოგონა საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სხვები დააკავეს. პარასკევს, გავრცელებული ინფორმაციით, პანაჰი სკოლაში მიყენებული დაზიანებების შედეგად საავადმყოფოში გარდაიცვალა.

ამავე თემაზე: ვინ არიან დემონსტრანტები, რომლებსაც ირანში კლავენ

გოგონები სკოლებიდან აქტიურად მონაწილეობენ ირანში მიმდინარე სახალხო პროტესტში, რომელიც 22 წლის მაჰსა ამინის სიკვდილს მოჰყვა – ის აგვისტოში ირანის მორალის პოლიციამ ჰიჯაბის არასწორად ტარების გამო დააკავა და სცემა, ახალგაზრდა ქალი, აქედან რამდენიმე დღეში გარდაიცვალა.

მიუხედავად იმისა, რომ ირანში მაქსიმალურად იზღუდება ინტერნეტზე წვდომა, სოციალურ ქსელებში ირანელები დღემდე ავრცელებენ პროტესტის და ირანის ხელისუფლების მიერ ხალხზე ძალადობის კადრებს.

ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ბევრი ვიდეო გავრცელდა საკლასო ოთახებიდან, სადაც მოსწავლე გოგონები ჰაერში ატრიალებენ ჰიჯაბებს, ხსნიან რანის უზენაესი ლიდერების სურათებს და ყვიროდნენ ანტირეჟიმულ ლოზუნგებს 22 წლის მაჰსა ამინის მხარდასაჭერად.

It feels like a dream to watch this video.

Am I watching a movie?

Young school girls, no older than 10-12, with their headscarves in hand, march confidently down the Iran street while chanting, “women, life, freedom!”#MahsaAmini #ZhinaAmini pic.twitter.com/XcyqnjIhNc

— Yashar Ali 🐘 یاشار (@yashar) October 17, 2022