პოდოლიაკი ითხოვს, კიევის დრონებით დაბომბვის გამო რუსეთი „დიდი ოცეულიდან“ გარიცხონ

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი, რუსეთის მიერ 17 თებერვალს კიევზე ირანული კამიკაძე დრონებით განხორციელებულ დაბომბვას ეხმაურება და აცხადებს, რომ რუსეთის ადგილი „დიდ ოცეულში“[G20] არ არის. უკრაინის პრეზიდენტის მრჩევლის თქმით, რუსეთის ფედერაცია უნდა განიდევნოს ყველა პლატფორმიდან.

„ისინი, ვინც მშვიდობიანი მოსახლეობის გასაყინად კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაბომბვისა და ბრძოლის ხაზის ცხედრებით დასაფარად ტოტალური მობილიზაციის ბრძანებებს გასცემს, რა საკვირველია არ შეიძლება ისხდნენ ერთ მაგიდასთან G20-ის ლიდერების გვერდით. დროა ბოლო მოეღოს რუსულ ფარისევლობას. რუსეთის ფედერაცია ყველა პლატფორმიდან უნდა გაირიცხოს“, – წერს მიხაილო პოდოლიაკი.

Those who give orders to attack critical infrastructure to freeze civilians and organize total mobilization to cover the frontline with corpses, cannot sit at the same table with leaders of G20 for sure. Time to put an end to ru-hypocrisy. RF must be expelled from all platforms.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 17, 2022