რუსეთი ცივილიზებულ სამყაროს ეუბნება: „და რას მიზამ?“ – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიების ანექსიას ეხმაურება და აცხადებს, რომ „მოსკოვი ცდილობს დემოკრატია დააჩოქოს“.

„არ გინდოდათ ესკალაცია? და მაინც, ის აქ არის. ანექსიით, „ბირთვული“ მუქარით და ტოტალური გაწვევით, რუსეთის ფედერაცია ეუბნება ცივილიზებულ სამყაროს – „და რას მიზამ?“. მოსკოვი ცდილობს დააჩოქოს დემოკრატია. პროვოკაციისა და ომის ესკალაციის თავიდან არიდებაზე კვლავ გავაგრძელებთ საუბარს?“ – წერს მიხაილო პოდოლიაკი.

Did not want an escalation? And here it is. By annexation, “nuclear” threats and total conscription, RF says to the civilized world – “and what will you do to me?”. Moscow is trying to bring Democracy to its knees. Will we continue talking about not to provoke and escalate war?

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 30, 2022