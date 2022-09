რა ელის რუსეთს – პოდოლიაკი ჩამონათვალს აქვეყნებს

უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი ტვიტერზე წერს რუსეთის სპეციალური სამხედრო ოპერაციის იმ „მიზნებზე“, რომლებიც რუსეთის უშიშროების საბჭოს გამორჩა ომის დაწყების დროს.

პოდოლიაკმა ჩამონათვალი ტვიტერზე გამოაქვეყნა:

„ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის, ვადაზე ადრე…“, – დასძენს პოდოლიაკი.

Real Special Military Operation goals, not mentioned at RF Security Council:

1. LDNR enclaves liquidation

2. Crimea returning to 🇺🇦

3. NATO expansion

4. Abandoning gas monopoly in EU

5. Economy destruction

6. Iron curtain

Everything is according to a plan ahead of schedule…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 10, 2022