რა იარაღს ითხოვს პოდოლიაკი ომის დასამთავრებლად – ჩამონათვალი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი იმ საბრძოლო შერიარაღების დასახალებასა და რაოდენობას აქვეყნებს, რომელიც, მისი თქმით, უკრაინას ომის დასასრულებლად სჭირდება.

როგორც პოდოლიაკი წერს, აღნიშნულ მოთხოვნაზე პასუხს უკრაინა 15 ივნისს, ბრიუსელში გასამართ თავდაცვის მინისტრების საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრაზე ელოდება.

„პირდაპირი ვიქნები – ომის დასასრულებლად ჩვენ გვჭირდება თანასწორობა მძიმე შეიარაღება

15 ივნისს, ბრიუსელში გაიმართება თავდაცვის მინისტრების საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა. ველოდებით გადაწყვეტილებას“, – წერს უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი.

Being straightforward – to end the war we need heavy weapons parity:

1000 howitzers caliber 155 mm;

300 MLRS;

500 tanks;

2000 armored vehicles;

1000 drones.

Contact Group of Defense Ministers meeting is held in #Brussels on June 15. We are waiting for a decision.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 13, 2022